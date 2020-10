BKM ostáva neporazený. Inter padol v prázdnej Arene

Sobotný večer v Lučenci patril basketbalu.

4. okt 2020 o 7:02 Jozef Mikuš

LUČENEC. BKM Lučenec ostáva neporazený aj po 3. kole SBL. Mužstvo Petra Jankoviča v sobotu pred prázdnou Arenou privítalo skúseného súpera z Interu Bratislava.

Hosťom patrila úvodná štvrtina, ktorú vyhrali 19:22. Ďalší priebeh zápasu už však režírovali domáci. Lučenec postupne vyhral v ostatných troch dejstvách a Inter domov vyprevadil len s jedným bodom za prehru.

V 4. kole sa Lučenec predstaví na palubovke Levíc (7. 10. o 18.00 hod.).

SBL - 3. KOLO

BKM Lučenec - Inter Bratislava 98:77 (19:22, 22:10, 28:21, 29:24)

TH: 21/14 - 17/12, Fauly: 19 - 19, Trojky: 10 - 7, Rozhodovali: Zubák, Šarišský, Perečinský

Lučenec: Hawkins 27, Brown 16, Murray-Boyles a Rób. Rožánek po 15, Anikienko 1 (Holloway jr. 10, Jackuliak 9, Siládi 5, Grenda a Rich. Rožánek 0)

Inter: Körner 20, Lopez 19, Fusek 7, Borodovčák 1, Musil 0 (Beručka 18, Galata 12, Koller, T. Malovec a Randuška 0)

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Vedeli sme, že Inter odohral dva ťažké zápasy so silnými súpermi, hral veľmi dobre a dokázal kvalitu. To sa aj teraz potvrdilo. Možno od polky druhej štvrtiny sme už ovládli hru a zveľaďovali sme ju až do konca. Do hry sa v tomto zápase dostali všetci chlapci, čo ma teší. Gratulujem im k takémuto víťazstvu."

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: "Ja si myslím, že sme boli dostatočne pripravení na nášho súpera. V prvom polčase nás Inter potrápil, ale po prestávke sme ešte pridali a rozhodli zápas. Pred koncom sa už len dohrávalo. Určite to nebol pre nás ľahký zápas. Inter má síce menší rozpočet, ale veľmi dobré mladé družstvo. Som veľmi rád, že sme tento zápas zvládli a vyhrali."

Maurizio Galata, hráč Interu: "Pre nás to nebol vydarený zápas a zdá sa mi, že sme v druhom polčase odišli fyzicky. Súperovi sme umožnili voľnú cestu do koša, inkasovali sme z mnohých rýchlych protiútokov. Bol to ťažký zápas, musíme sa vrátiť opäť k tréningu a pripraviť sa na najbližšieho súpera, iné nám ani nezostáva. Štart v lige bol náročný, veď sme absolvovali ťažké zápasy so Spišskou Novou Vsou, Levicami a teraz s Lučencom. Podľa mňa sú to najlepšie tri tímy v lige."

Richard Körner, hráč Interu: "Máme za sebou veľmi ťažký týždeň, tri zápasy, traja favoriti ligy. Prvé dva zápasy sme zvládli a teraz nám ako keby chýbala energia. Lučenec má veľa Američanov a dobrých behavých mladých chlapcov, tak nás proste ubehal. Nehrali sme dobre, ale po troch zápasoch sa nemusíme hanbiť." (zdroj: basketliga.sk)

Ostatné výsledky: MBK Baník Handlová - Iskra Svit 81:89 (24:12, 15:27, 21:23, 21:27), Patrioti Levice - Spišskí Rytieri 75:83 (18:25, 14:20, 20:16, 23:22).