Oslabený Lučenec uhral bod. Rozhodcovia v Tornali rozčúlili aj divákov na streche garáže

Výsledky, tabuľky a komentáre Tipos III. ligy Stred a IV. ligy Juh.

4. okt 2020 o 18:23 Jozef Mikuš

TIPOS III. LIGA STRED

Derby museli preložiť, Lučenec s dvomi červenými uhral bod

MŠK Námestovo – TJ Baník Kalinovo 1:0 (0:0)

Gól: 48. M. Habiňák, R: Miloš Foltán, 0 divákov, ŽK: 73. Patrik Kováč, 57. Jozef Stašák

DOMÁCI: M. Greššák– M. Habiňák, Michal Čiernik, Ľ. Jaššo, Marián Čiernik, M. Branický (82. Š. Mydlár), J. Siman (9. J. Fajčák), J. Gelčinský (79. S. Kormaňák), J. Stašák (60. L. Kubica), M. Buckulčík, M. Snovák (90. R. Briš)

HOSTIA: M. Rusnák – R. Kolka, M. Jass, P. Radič, V. Koták, M. Hudek, P. Kováč, A. Keszi (54. R. Máč), D. Dobiáš (80. S. Husár), J. Cibula, R. Vančo

Július Kulich, asistent trénera TJ Baník Kalinovo: „Kalinovo vycestovalo na Oravu na ihrisko Námestova, ktoré malo trojzápasovú prestávku pre karanténu. Hostia zase mali pred sebou tretí zápas za sedem dní. Na zápas sme boli pripravení. Prvý polčas sme hrali disciplinovane.

Súpera sme zväčša držali na jeho polke a snažili sme sa o postupný útok tak, aby sme sa dostali čo najčastejšie k bráne domácich. Čo sa týka obrannej fázy, pokúšali sme sa hneď prerušovať protiútoky súpera, čo sa nám aj darilo.

V 1. min. strela domácich skončila v náručí Rusnáka. V 3. min. sa osmelili aj hostia, keď osamotený Dobiáš si mohol prebrať center, ale zvolil hlavičku, ktorá smerovala len do rúk domáceho brankára. V 18. min. domáci preniesli hru opačnú stranu ihriska, ale ich zakončenie lizlo bočnú sieť brankára Rusnáka. V 27. min. domáci zahrali priamy kop, hlavička domácich mierila priamo do rúk Rusnáka. V 29. min. pohrozili i hostia, keď po kolmici a centri Jassa nabiehajúci, no tiesnený Dobiáš v páde hlavičkoval z piatich metrov vedľa.

V 38. min. mali domáci veľkú šancu na skórovanie, keď sa po chybe hosťujúcej obrany rútil domáci útočník na Rusnáka, na ktorého však ešte nevyzrel a Rusnák tento nájazd na dvakrát chytil. Do kabíny sa odchádzalo za stavu 0:0. Do 2. dejstva vstúpili hostia nešťastne, keď v 48. min. inkasovali po rohu a hlavičke domáceho kapitána Habiňáka na 1:0. V 65. min. zakončovali domáci, ale ich strela letela nad Rusnáka.

V 67. min. mohli vyrovnať hostia, keď Cibuľovu strelu končekmi prstov vyrazil domáci brankár na tyč. Domáci ešte pohrozili v 83. min., keď znova po rohu a hlavičke domácich Rusnák zachraňoval na čiare. V záverečných fázach sme chceli s výsledkom niečo urobiť, no plynulosť hry už nebola až taká dobrá. Hostia sa snažili vyrovnať, ale dochádzali im sily.

Bolo to trochu lepšie ako v derby v Lučenci. Zápas sa však hrá v šestnástkach a tam bol najväčší rozdiel medzi nami a domácimi. V nedeľu privítame silné Rakytovce.“

ŠKM Liptovský Hrádok – MŠK Novohrad Lučenec 3:3 (1:2)

Góly: 5. S. Oh, 60. L. Janigloš (z 11m), 65. S. Stano – 36. A. Pipíška, 44. a 89. H. Dos Santos Almeida, R: Michal Šašváry, 0 divákov, ŽK: 17. Marek Filkorn, 26. Michal Šufliarský, 75. Martin Tannhauser, 82. Marián Ferenc, 20. Andrej Pipíška, 35. Adam Vávro, ČK: 78. Andrej Pipíška, 81. Martin Tannhauser

DOMÁCI: D. Tutura – S. Stano (72. M. Žákovič), D. Kardoš, E. Pastva, F. Kubus (54. Peter Hutník), S. Hatala, M. Ferenc, P. Šimonovič, S. Oh (80. Š. Koleň), A. Vávro, L. Janigloš

HOSTIA: F. Dlubáč – M. Filkorn, S. Ludha, A. Aperecido Oliveira, M. Šufliarský (74. D. Kamenský), M. Tannhauser, A. Pipíška, A. Siqueira De Moraes Filho (32. H. Dos Santos Almeida), R. Gerebenits, K. Oláh (84. M. Hrudkay), M. Pribula

Marek Drak, zastupujúci tréner MŠK Novohrad Lučenec: „Môžeme byť asi radi, že sme s Hrádkom remizovali 3:3. Dvakrát sme prehrávali, raz sme vyhrávali, dostali sme dve červené karty, kopala sa proti nám penalta. Priebeh zápasu bol búrlivý.

Škoda, že keď sme vyrovnávali 2:1, tak sme nedržali loptu dlhšie na kopačkách. Vyrovnávajúci gól sme dostali z penalty. Na 3:3 sme dali o dvoch vylúčených hráčov menej a hrali sme totálny vabank. Škoda, lebo súper nebol až takej veľkej kvality. Mohli sme to vyhrať, len sme mali hrať pokojnejšie.“

MŠK Rimavská Sobota – FTC Fiľakovo (preložené na 7. 11. pre koronavírus v FTC)

Ostatné výsledky: FK Čadca – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 0:3 (0:3), TJ Jednota Bánová – MŠK FOMAT Martin 2:2 (2:2), FK Rakytovce – MFK Zvolen 4:1 (2:0), ŠK Prameň Kováčová – MFK Nová Baňa- Žarnovica 3:0 (2:0), TJ Tatran Oravské Veselé – OŠK Liptovská Štiavnica 5:2 (2:1).

TABUĽKA

1.Oravské Veselé 10 7 2 1 17:6 23

2.Rakytovce 9 7 1 1 23:7 22

3.Martin 11 7 1 3 24:12 22

4.Námestovo 8 6 2 0 18:3 20

5.Krásno nad Kysucou 10 5 3 2 21:17 18

6.Bánová 10 5 2 3 25:10 17

7.Rimavská Sobota 10 5 1 4 17:17 16

8.Liptovská Štiavnica 11 5 1 5 23:30 16

9.Fiľakovo 9 4 2 3 15:7 14

10.Kováčová 10 4 2 4 16:9 14

11.MŠK Novohrad 10 4 2 4 19:23 14

12.Kalinovo 11 3 3 5 13:16 12

13.Žarnovica 11 2 2 7 12:30 8

14.Čadca 11 2 0 9 9:27 6

15.Liptovský Hrádok 10 1 1 8 7:21 4

16.Zvolen 11 1 1 9 9:33 4

IV. LIGA JUH

Rozbehnuté príbelce si z Medzibrodu spravili trhací kalendár

MŠK Tisovec – FK Podkonice 1:3 (1:1)

Góly: 45. J. Slovák – 39. a 68. M. Sedliak, 88. P. Gajan, R: Marek Števček, 0 divákov, ŽK: 88. Ján Láska, 55. Erik Csabay, 38. Radko Vývlek, 55. Peter Gajan

DOMÁCI: M. Holko – R. Juhász, J. Morong, J. Láska, M. Očenáš, O. Kováčik, J. Slovák, E. Csabay (77. M. Vaso), A. Hronček (88. A. Huľuk), R. Vývlek (67. M. Košičiar), J. DachoHOSTIA: P. Gábriš – M. Rajčok, R. Dlhoš, M. Tkáč, D. Lihan, M. Baliak (67. P. Uhliarik), M. Kubina, M. Sedliak, M. Bobok, D. Selecký, P. Gajan (89. M. Barla)

Peter Rukavica, Tisovec: „V Tisovci sa hralo už o 10.30 hod. Líder tabuľky z Podkoníc prišiel do Tisovca suverénne vyhrať. Od úvodu stretnutia hostia pôsobili nervózne a domáci chlapci s nimi hrali vyrovnanú partiu, z čoho boli Podkoničania ešte nervóznejší.