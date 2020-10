Ľudia zvažujú výpovede, noví pracovníci sa nehlásia. Do práce totiž nevedie riadna cesta

Situácia na Prednej Hore sa komplikuje. Po slovnej prestrelke premiéra so županom ľudia zneisteli.

5. okt 2020 o 10:50 Marcela Ballová

PREDNÁ HORA. Vyše tri mesiace ľudia márne čakajú na opravu živlom zničenej cesty z Muráňa na Prednú Horu. Na začiatku septembra už malo byť na dôležitej spojnici južnej oblasti Banskobystrického kraja (BBSK) s východom rušno. Župa totiž na tento termín avizovala začiatok prác.

Namiesto strojov však prišla slovná prestrelka medzi premiérom Igorom Matovičom a predstaviteľmi BBSK. Ľuďom aj zamestnávateľom už dochádza trpezivosť.

“ Stali sme sa rukojemníkmi štátu. Najhoršie je, že musíme čakať, pretože v tomto smere nevieme nič podniknúť „ Rudolf Čižmár

Niektorí pracovníci totiž dali, prípadne zvažujú výpoveď, pretože sa nemajú ako dostať do práce. V nelichotivej situácii sa ocitli aj podnikatelia. Nevedia obsadiť voľné pracovné pozície. Uchádzači by aj boli, no chýba im cesta vedúca do práce. Prestávajú veriť, že sa situácia do zimy zmení.

Článok pokračuje pod video reklamou

Premiér má z cesty exemplárny príklad