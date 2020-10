Pribudlo ďalších 877 prípadov nákazy

Premiér očakáva ďalšie rekordy.

7. okt 2020 o 11:33 SITA

BRATISLAVA. Pribudlo ďalších 877 prípadov nákazy koronavírusom pri 8 679 testoch. Predseda vlády Igor Matovič o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že je to o 55 percent viac ako za utorok minulého týždňa. "Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite prídu ďalšie rekordy," konštatoval. Očakáva, že poctivé dodržiavanie ochranných opatrení z minulého týždňa by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu.



"Sme silní, ak ťaháme za jeden povraz. Urobme preto, prosím, maximum ... Dokázali sme to v prvej vlne, dokážme to aj teraz, máme na to," uviedol premiér.



V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov. Vyliečilo sa

ďalších 173 ľudí, celkovo je to už 5 200 vyliečených. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 je 55. Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14 689. Aktívnych prípadov ochorenia je aktuálne 9 434. Na

svojej webovej stránke to uviedlo ministerstvo zdravotníctva.



Najvyšší počet pozitívnych prípadov opäť potvrdili v okrese Bratislava, kde pribudlo 74 infikovaných. Pozitívny výsledok testov malo aj 50 ľudí v okrese Prešov, 44 v okrese Trnava, 43 v okrese Liptovský Mikuláš, 42 v okrese Námestovo a 40 v okrese Tvrdošín. Okresy Bardejov, Dolný Kubín a Trenčín majú 28 nových prípadov, okresy Martin a Sabinov 25, okres Košice 24, okresy Banská Bystrica a Stará Ľubovňa po 22. Okresy Čadca a Malacky majú 21 nových nakazených, okres Žilina 20, okres Piešťany 19 a okresy Nitra a Trebišov 17.



V okrese Hlohovec pribudlo 15 prípadov, v okrese Poprad 14, v okrese Gelnica 13, v okresoch Brezno a Ružomberok 11, v okresoch Humenné a Senica desať. Okresy Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Spišská Nová Ves evidujú deväť infikovaných, okresy Michalovce, Nové Zámky, Senec, Skalica, Zlaté Moravce a Žiar nad Hronom osem. Sedem prípadov nákazy odhalili testy v okrese Myjava a po šiestich v okresoch Ilava, Levoča a Stropkov.



Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš , štyri prípady mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri prípady mali okresy

Detva, Partizánske, Rimavská Sobota , Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina. Je medzi nimi 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od 1 do 89 rokov.