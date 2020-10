Rimavskosobotskí hokejisti odštartujú novú sezónu

V sobotu na domácom ľade začnú proti Spišiakom.

7. okt 2020 o 16:33 Jozef Mikuš

RIMAVSKÁ SOBOTA. Už tento víkend prinesie začiatok novej sezóny 2. hokejovej ligy. Súťažné hokejky už vyťahujú aj v rimavskosobotskom tíme, ktorý sa znovu pokúsi zabojovať o víťazstvo v súťaži.

"Ubehlo už sedem mesiacov, čo hokejisti HKM Rimavská Sobota odohrali posledný majstrovský zápas. Po tejto dlhej dobe sa už všetci tešíme na štart novej sezóny 2020/2021," začal Marek Hanzel z HKM Rimavská Sobota.

"Každá sezóna je iná, no táto bude naozaj špeciálna a asi aj nezabudnuteľná. Spôsobené to bude všetkými opatreniami, ktoré zakazujú prítomnosť divákov na športových podujatiach. Bude veľmi náročné hrať pred prázdnymi tribúnami, či už z psychických alebo finančných dôvodov. Preto veríme, že tieto opatrenia nebudú trvať príliš dlho a počas sezóny sa stretneme na štadióne," pokračoval.

Mužstvo trénera Jána Podkonického prešlo cez leto zmenami. Do kabíny prišli Rusi Kirill Romanov a Vladislav Solomonchak, ktorí pôsobili v druhej aj prvej lige. Pod HKM budú hrať s rodákom Georgym Vilchinskyim.

Novou posilou je aj útočník Michal Babkovič. Pochváliť sa môže skúsenosťami zo zahraničia. Brankárskou jednotkou ostáva Karol Križan, ktorému budú kryť chrbát mladíci Mikuláš Mosný zo Zvolena a rimavskosobotský odchovanec Dominik Albert.

Rozpis zápasov HKM Rimavská Sobota 2020/21. (zdroj: 2. hokejová liga)

Tretia najvyššia hokejová súťaž bude opäť rozdelená do dvoch skupín. Soboťania budú v tej východnej bojovať s béčkom Spišskej Novej Vsi, Čaňou, Dolným Kubínom, Sabinovom, Trebišovom, Bardejovom a Kežmarkom.

"V tejto sezóne sa môžeme tešiť aj na nový systém súťaže. V základnej časti odohráme s každým tímom dva zápasy, jeden doma a jeden vonku. Následne bude nasledovať nadstavbová časť, ktorá bude rozdelená na celoslovenskú a regionálnu. Do celoslovenskej postúpia prvé tri tímy z oboch skupín a odohrajú zápasy systémom každý s každým o nasadenie do play-off. Mužstvá umiestnené na 4. – 7. priečke odohrajú v skupinách zápasy medzi sebou. Víťazi skupín získajú posledné dve miestenky do play-off. Následne už nasleduje klasický systém play-off, štvrťfinále, semifinále, súboj o 3. miesto a finále. Všetky série sa budú hrať na 3 víťazné zápasy. Víťaz druhej ligy automaticky postupuje do prvej ligy," ozrejmil Hanzel.

HKM Rimavská Sobota začne svoju púť domácim zápasom proti Spišskej Novej Vsi B (10. 10. o 17.00 hod.). V klube vzhľadom na aktuálne opatrenia pripravujú priame prenosy.