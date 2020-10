Slovensko je opäť v núdzovom stave, rôzne oblasti života poznačili opatrenia

Vybrali sme sa do ulíc. Zaujímal nás váš názor.

7. okt 2020 o 19:53 Marcela Ballová

RIMAVSKÁ SOBOTA. Už týždeň platí na Slovensku núdzový stav. Vláda ho vyhlásila 1. októbra s tým, že potrvá 45 dní. Súvisí so značným nárastom pacientov s COVID-19.

Núdzový stav priniesol aj obmedzenia, týkajúce sa spoločenského, kultúrneho či športového života. S novými opatreniami sa museli vysporiadať aj podnikatelia.

Aj majitelia a personál kaviarní a barov si po druhýkrát v tomto roku musia, okrem iného, zvyknúť aj na skrátené prevádzkové hodiny.

Podnikateľ Mário Danko, majiteľ Alizé Baru v Rimavskej Sobote tvrdí, že toto opatrenie síce pre jeho podnik likvidačné nie je , no podľa neho je väčšia pravdepodobnosť, že sa ľudia infikujú skôr v nákupných centrách, než baroch.

"Je veľká škoda, že musíme skrátiť otváracie hodiny. Určite to pocítime na tržbách. Napokon, otestovali sme si to už počas prvej vlny pandémie. Našťastie, pre nás to likvidačné nebolo. Niektorí zákazníci, ktorí boli zvyknutí prichádzať do baru v nočných hodinách, začali chodil skôr, tak okolo 16.00 – 17.00 hod. Dokonca si objednávajú viac. Podľa mňa skrátenie otváracích hodín nič nerieši, pretože ľudia sa skôr nakazia v nákupných centrách. My po každom zákazníkovi všetko dezinfikujeme a určite tu nie je taká koncentrácia ľudí, ako v obchodoch," vyjadril sa podnikateľ.

Čo si o opatreniach myslia podnikatelia, športovci, divadelníci či zástupca cirkvi z rôznych kútov našej krajiny, sa dozviete v nasledujúcej ankete :

ANKETA