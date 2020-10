Vo Fiľakove je aktívne ohnisko koronavírusu, zasadol kvôli tomu krízový štáb

Zakázal viaceré, nielen športové aktivity.

8. okt 2020 o 1:14

FIĽAKOVO. V stredu 7. októbra zasadal vo Fiľakove opäť krízový štáb mesta, ktorý riešil aktuálny epidemiologický vývoj v meste. Informovala o tom miestna samospráva prostredníctvom svojej facebookovej stránky. Vo futbalovom A mužstve FTC boli potvrdené doposiaľ tri prípady ochorenia COVID -19.

„ Otestovaní preto budú v najbližších dňoch všetci hráči a tiež obslužný personál, ktorý s nimi prišiel do kontaktu. Mužstvo ostáva v karanténe na základe nariadenia RÚVZ minimálne do 16. októbra, prípadne do negatívneho testu hráčov, nebudú sa konať tréningy ani sa zúčastňovať plánovaných zápasov," pripomenulo vedenie mesta. Dodalo, že v dôsledku existujúceho aktívneho ohniska nákazy, krízový štáb rozhodol o predĺžení platného nariadenia, na základe ktorého sa zakazuje vykonávanie športovej a kultúrnej činnosti na území mesta.

„Zakazujú sa všetky tréningy, nácviky a zápasy športových, folklórnych, speváckych a iných klubov. Výnimku tvoria len tie športové odvetvia, ktoré zatiaľ nemajú štátom zrušené súťaže, a to kolkári, mládežnícke oddiely futbalistov, šachisti a florbalisti," vyplynulo zo zasadnutia štábu. Spomínaným športovým oddielom, ktorým je aktuálne povolená činnosť s tým odôvodnením, že by im za neúčasť na súťažiach hrozili kontumačné prehry alebo pokuty.

Štáb sa tiež sa zhodol na tom, že fyzické aktivity (tanec, šport) či spev sú v súčasnosti z epidemiologického hľadiska rizikové, čo je v súlade aj s usmernením ministerstva školstva, na základe ktorého sa na školách v predmetoch hudobná a telesná výchova odporúča vyučovať len teoretickú časť učiva.

Krízový štáb má zasadať opäť na budúci týždeň, kde na základe aktuálnej epidemiologickej situácie prehodnotí platné opatrenia.