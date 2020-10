BKM vyhral najtesnejším rozdielom a natiahol sériu bez prehry

Lučenec v doterajších štyroch kolách nezakopol.

8. okt 2020 o 8:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Štyri zápasy, štyri víťazstvá. Taká je bilancia doterajšej sezóny BKM Lučenec. Mužstvo z centra Novohradu v stredu vycestovalo na palubovku Levíc, kde potvrdili úlohu favorita.

BKM vstúpil do zápasu správnou nohou a prvé dve dejstvá bodovo vyhral. V druhom polčase ale domáci pridali a zápas zdramatizovali. Hosťujúcemu celku sa napokon podarilo zvíťaziť najtesnejším rozdielom 78:77.

V drese BKM strelecky vynikli Američania Murray-Boyles a Holloway jr., ktorí nazbierali po 18 bodov.

V 5. kole sa Lučenec vráti pod domáce koše. V sobotu 10. 10. si od 18.00 hod. zahrá proti Spišským Rytierom.

SBL - 4. KOLO

Patrioti Levice - BKM Lučenec 77:78 (13:18, 26:33, 20:10, 18:17)

TH: 14/8 - 11/9, Fauly: 13 - 19, Trojky: 7 - 9, Rozhodovali: Ženiš, Kúkelčík, Bartoš

Levice: Bojanovský a Černokojev po 12, Krajčovič 11, Abrhám 7, Wade-Chatman 3 (Juríček 21, Chaban 9, Volárik 2, Danielič 0)

Lučenec: Murray-Boyles 18, Hawkins 13, Rób. Rožánek 10, Brown 9, Anikienko 2 (Holloway jr. 18, Jackuliak 5, Zorvan 3, Siládi 0)

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Nie je to pravda, že si obľubujeme dramatické koncovky, aj keď to tak vyzerá. Myslím si, že sme veľmi dobre vstúpili do stretnutia, s veľkou energiou, dobrou agresivitou v obrane. Zápas sa nezlomil v tretej štvrtine, ale na konci prvého polčasu, kde sme trochu stratili koncentráciu. Domácim sme dovolili, aby sa vrátili späť do hry. Polčas bol o 12 bodov, ale v Leviciach je to ako keby 0:0. To sa aj potvrdilo, do poslednej štvrtiny sa šlo za vyrovnaného stavu. Potom to už bolo v podstate iba o jednom útoku, to aj rozhodlo. Dalo by sa povedať, že opäť šťastným košom.“

James Murray-Boyles, hráč Lučenca: „Je jasné, že Levice majú kvalitné družstvo. Majú to dobre vybalansované, sú skúsení. Som šťastný, že sme dokázali zvíťaziť na ich palubovke.“

Michal Madzin, tréner Levíc: „Nemyslím si, že to bolo o tom konci, ako tomu bolo v predchádzajúcich zápasoch. Tento sa im tak nepodobal, lebo Lučenec si vybudoval veľké vedenie. Obrovskou energiou v druhom polčase sme sa vrátili, ale nemôžeme takýto tím pustiť do takého vedenia. Je potom veľmi ťažké to zvrátiť. Bola obrovská vec, že sa nám to podarilo, ale žiaľ sa to opäť v závere preklopilo, podľa mňa šťastnou strelou na stranu Lučenca.“

Viktor Juríček, hráč Levíc: „Veľmi nás to mrzí. Podobne sme prehrali v predchádzajúcej sezóne. Naše vzájomné zápasy s Lučencom sa vždy skončia podobným spôsobom. V druhej polovici sme sa zomkli, ale myslím si, že v prvom polčase sme si to sami pokazili. Dovolili sme im vybudovať si náskok, vďaka nemu vyhrali.“ (zdroj: basketliga.sk)

Ostatné výsledky: BC Prievidza - MBK Baník Handlová 97:87 (25:16, 31:26, 19:29, 22:16), Spišskí Rytieri - Iskra Svit 94:69 (28:10, 19:21, 27:19, 20:19).