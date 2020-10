Rimavská Sobota má záujem vybudovať štátny priemyselný park

Samospráva vie na tento účel vyčleniť viac ako 78 hektárov.

9. okt 2020 o 7:03 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. V Rimavskej Sobote by mohol byť postavený jeden zo štátnych priemyselných parkov. Záujem o jeho výstavbu v meste deklarovali poslanci mestského zastupiteľstva v uznesení, ktoré prijali na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí.

Podľa slov Evy Murárikovej, vedúcej odboru rozvoja mesta Mestského úradu Rimavská Sobota, agentúra SARIO už v tejto záležitosti oslovuje mestá a obce, ktoré prešli prvotnou etapou, a preto potrebuje príslušné uznesenie. ""Minulý týždeň boli zástupcovia SARIO na návšteve mesta," dodala vedúca.

Ako pokračoval poslanec Roman Vaľo, členovia poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť sú radi, že sa rokovania o štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote posunuli ďalej o dosť dôležité kroky, ktoré vzbudzujú nádej. "Urobme všetko pre to, aby sme si to nepokazili a dotiahli túto možno najdôležitejšiu investičnú záležitosť v meste za posledných 20 rokov do zdarného konca," povedal.

Štátny priemyselný park v Rimavskej Sobote by v prípade schválenia mal stáť v lokalite pri ceste I/72 medzi mestskými časťami Sobôtka a Kľačany, ktorá je v súčasnosti využívaná prevažne na poľnohospodárske účely. Podľa SARIO je na zámer potrebných zhruba 50 hektárov, pričom samospráva vie na tento účel vyčleniť viac ako 78 hektárov.