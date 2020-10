Spišskí Rytieri pribrzdili Lučenec

BKM zaznamenal prvú prehru.

11. okt 2020 o 7:02 Jozef Mikuš

LUČENEC. Piate kolo SBL prinieslo Lučencu pretrhnutie víťaznej šnúry. BKM si v sobotu (10. 10.) pod domácimi košmi zahral proti Spišským Rytierom, ktorí boli v zápase úspešnejší.

Domáci začali lepšie, ale cez polčas už tesne viedli Spišiaci. Bojovný zápas ponúkol striedanie vo vedení, no záver si ustrážili hostia. Novohradčanom na výhru nestačilo ani 32 bodov, ktoré zaznamenal najlepší strelec zápasu Róbert Rožánek.

BKM Lučenec má v 6. kole prestávku, v 7. kole vycestuje do Handlovej (21. 10.).

SBL - 5. KOLO

BKM Lučenec - Spišskí Rytieri 91:100 (33:23, 20:32, 24:20, 14:25)

TH: 18/13 - 21/19, Fauly: 24 - 18, Trojky: 14 - 11, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Karniš

Lučenec: Rób. Rožánek 32, Anikienko 13, Murray-Boyles 12, Hawkins 11, Zorvan 5 (Brown a Jackuliak po 6, Holloway jr. 4, Siládi 2)

Rytieri: Nikolič 30, Spencer 22, Baťka 15, Garrett 14, Antoni 5 (Čekovský a Mrviš po 7, Krajňák a Židzik 0)

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Bol to veľmi útočný zápas z obidvoch strán. Absentovala nám obrana, ale bolo to spôsobené kvalitou Spišskej Novej Vsi, ktorá potvrdila, že má silné individuality, skúsených hráčov, čo ukázali v plnej kráse. Nič sa nedeje, hráme piaty zápas, ideme ďalej. Musíme zdvihnúť hlavy, stalo sa. Teraz máme trochu pauzu, môžeme si oddýchnuť, načerpať nové sily a ideme ďalej. Ja by som z prehry nerobil tragédiu. Súperovi gratulujem k víťazstvu."

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: "Myslím, že sme boli svedkami kvalitného útočného duelu prvého s druhým. Mali sme dobrý vstup do zápasu, avšak nechali sme súpera sa dotiahnuť a dostať do laufu. Potom sa nám už ťažšie bránilo. Celý zápas sa vedenie striedalo z jednej strany na druhú. Avšak chybami na konci zápasu sme sa obrali o víťazstvo. Gratulujem Spišskej Novej Vsi k výhre."

Teo Hojč, tréner Spišských Rytierov: "Ja si myslím, že zápas mal vysokú kvalitu. Jasné, že sme radi, že sme v zápase vyhrali. Lučenec je veľmi silný súper, ktorý má vysokú kvalitu, výborných dvoch trénerov. Je to výhra, z ktorej sme radi, aj keď sme inkasovali 91 bodov. Máme ešte začiatok sezóny, musíme zostať pevne na zemi a aj naďalej pokračovať v tom, čo robíme."

Michal Baťka, hráč Spišských Rytierov: "Na mojich bodoch nezáležalo. Mňa teší, že sme ich ddali viac ako súper, aj keď som tímu nejakými strelami pomohol. Som veľmi rád, že sme sa dostali v druhej štvrtine zo súperovho náskoku a potom sme boli opäť v zápase. Na konci to už bolo o tom, kto ubráni zopár obrán, dá nejaké šestky a využije príležitosti. Naše prednosti sme v závere mali v útoku a berieme si z Lučenca dva body. Stále je to len začiatok." (zdroj: basketliga.sk)

Ostatné výsledky: Iskra Svit - BC Prievidza 91:72 (21:27, 25:18, 20:14, 25:13), MBK Baník Handlová - Inter Bratislava 83:76 (26:20, 21:22, 19:18, 17:16).