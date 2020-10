Lučenec aj Soboťania zmazali dvojgólové manko. Šága zariadil výhru Poltára

Výsledky, tabuľky a komentáre Tipos III. ligy Stred a IV. ligy Juh.

11. okt 2020 o 18:49 Jozef Mikuš

TIPOS III. LIGA STRED - 11. KOLO

Lučenec uhral bod na ťažkom teréne, Kalinovu sa vyrovnať nepodarilo

TJ Baník Kalinovo – FK Rakytovce 2:3 (0:2)

Góly: 51. a 73. R. Máč – 15. T. Duvnjak, 25. J. Vavák, 54. V. Marchuk (z 11m), R: Richard Halfar, 0 divákov, ŽK: 16. Róbert Kolka, 54. Viktor Koták, 77. Viktor Tóth, 90. Daniel Čeřovský

DOMÁCI: M. Rusnák – R. Ivan (46. R. Máč), R. Kolka, M. Jass, P. Radič, V. Koták, M. Hudek (67. D. Čeřovský), P. Kováč, A. Keszi, J. Cibula, D. Dobiáš (46. R. Vančo)

HOSTIA: L. Höger – R. Griglak, E. Gaško, T. Duvnjak (61. G. Holub), V. Marchuk, J. Vavák (84. D. Gonda), Robert Greško (90. M. Konder), M. Neušel, M. Pavlík, V. Tóth, J. Sojka

Článok pokračuje pod video reklamou

Július Kulich, asistent trénera TJ Baník Kalinovo: „Kalinovo na domácom ihrisku privítalo Rakytovce, mužstvo z čela tabuľky. Od začiatku sa hral svižný futbal. V 15. min. vykopol brankár hostí do priestoru na pravej strane, kde sa uvoľnil Greško a jeho prízemný center doklepol Duvnjak do domácej brány. V 16. min. mali šancu domáci, keď si prihrávku v šestnástke zle prebral Keszi a lopta sa od neho odrazila do rúk brankára Rakytoviec.

V 25. min. to boli hostia, ktorých hráč si po centri na dlhú tyč nabehol a zvýšil na 2:0. V 33. min. zakončovali hostia, keď šancu Greška Rusnák vyrazil na roh. V 36. min. domáci Dobiáš trafil len stojaceho brankára. Polčas sa skončil 2:0 pre Rakytovce. Do 2. polčasu domáci nastúpili s cieľom urobiť niečo s výsledkom. Spravili dve zmeny v zostave.

Už v 51. min. po kombinácii a centri Hudeka sa v šestnástke uvoľnil Máč a skóroval na 1:2. V 54. min. boli domáci ukrivdení, keď po čistej vykopnutej lopte a odpískaní PK hostia skórovali na 1:3. V 64. min. hostia zakombinovali, no Rusnák ich šancu vychytal. V 65. min. strelu domáceho Cibuľu, mieriacu pod brvno, brankár hostí vytlačil na roh. V 73. min. nestarnúci Máč z priameho kopu vymietol ľavý roh a znížil na 2:3.

Od tohto momentu domáci vrhli všetko do útoku, ale už sa im nepodarilo s výsledkom nič urobiť. V nedeľu privítame ďalšie silné mužstvo z hornej časti tabuľky – Martin.“

MŠK Novohrad Lučenec – TJ Tatran Oravské Veselé 2:2 (0:2)

Góly: 72. H. Dos Santos Almeida, 84. P. Krčula – 15. M. Pisarčík, 38. L. Janič, R: Tomáš Batiz, 0 divákov, ŽK: 87. Michal Šufliarský

DOMÁCI: I. Rehák – A. Siqueira De Moraes Filho, A. Aperecido Oliveira, S. Ludha, M. Šufliarský, K. Oláh (43. H. Dos Santos Almeida), R. Gerebenits, M. Filkorn (67. M. Hrudkay), M. Ufrla, P. Krčula, E. Micovčák

HOSTIA: E. Feriančik – A. Žilák, P. Struhár, M. Šmiheľ, A. Hoti, K. Ratica (90. M. Hvoľka), L. Janič (89. R. Burzík), J. Jurky, M. Gočal (75. A. Hojo), M. Pisarčík (85. L. Pňaček), J. Garaj

Marek Drak, zastupujúci tréner MŠK Novohrad Lučenec: „V prvom polčase sme prehrávali 0:2. Od začiatku sa hral bojovný zápas z oboch strán. Súper trochu lepšie otváral hru a my sme sa tomu pomaly prispôsobovali. Bolo lepšie aj horšie fázy hry.

Do 2. polčasu sme vstúpili s iným rozostavením, boli sme agresívnejší, bojovnejší a prinieslo to úspech. Dali sme dva góly a keby sme hrali ešte desať minút, možno by sme pridali aj tretí. V konečnom dôsledku sme spokojní, lebo Oravské Veselé má dobrý káder so zvučnými menami. Získali sme bod na ťažkom teréne. Chlapov za predvedenú hru chválim.“

OŠK Liptovská Štiavnica – MŠK Rimavská Sobota 2:3 (2:2)

Góly: 20. A. Omasta, 27. M. Chrachala – 30. C. Juhász, 90. a 40. M. Vargic (1 z 11m), R: Martin Herdel, 0 divákov, ŽK: 82. Adrian Praženica, 54. Peter Hoferica, 90. Štefan Rubint, 80. Matej Vargic, ČK: 45. Daniel Kováč

DOMÁCI: E. Grauza – A. Praženica, L. Lupták, P. Hoferica, K. Múdry (70. D. Sekera), A. Omasta, M. Eliaš, R. Baláž, M. Chrachala (63. M. Matula), D. Kováč, A. Klačko (79. S. Varga)

HOSTIA: M. Michálik – P. Mičuda, S. Zvara (77. J. Halaj), T. Fajčík, E. Suja, E. Ľupták, J. Balog, C. Juhász, Š. Rubint, P. Petrán, M. Vargic

Tomáš Boháčik, tréner MŠK Rimavská Sobota: „Do zápasu sme vstúpili zle. V 35. min. sme prehrávali 0:2. Potom sme sa zmobilizovali a strelili kontaktný gól. V závere polčasu sme išli do tlaku a vyrovnali sme z nariadenej penalty.

Mohli sme dať gól na 3:2, ale súper zatiahol ručnú brzdu a fauloval hráča, za čo dostal ČK. Do druhého polčasu sme išli s cieľom nedostať gól. Silno pršalo, hralo sa na ťažkom teréne a súper mal svoje kvality.