Zažili chvíle strachu, po pár minútach sa už dívali len na spúšť

V Gemerskej Vsi besnel živel, ľuďom spôsobil veľké starosti.

13. okt 2020 o 21:49 Radovan Vojenčák

GEMERSKÁ VES. Obyvatelia Gemerskej Vsi zažili chvíle hrôzy. Aktuálne majú starosti a ruky plné práce. Tornádo, ktoré sa Šankovcami, časťou spomínanej dediny, prehnalo uplynulý pondelok, zanechalo za sebou značné škody.

Podľa meteorológov sa tak stalo takmer presne po dvoch rokoch od prvého zaznamenaného výskytu na našom území na východe Slovenska v obci Lekárovce.

„Cez Gemerskú Ves prešlo tzv. hákovité echo supercely, postupujúcej ďalej na severovýchod. Práve na jeho okraji je výskyt tornád v rámci superciel najpravdepodobnejší. Tornádo v obci spôsobilo škody predovšetkým na strechách, ako aj na ďalšom majetku,“ uviedol o udalosti Slovenský hydrometeorologický ústav prostredníctvom svojej internetovej stránky. Veterná smršť okrem už spomínaných škôd vyvalila viacero stromov, plotov, strhla elektrické vedenie plus narobila ďalšie škody na majetku v zasiahnutej oblasti.

„S manželom sme išli v tom čase autom po hlavnej ceste a videli sme, že smerom od lesa k nám niečo ide, videli sme poletujúce listy a a konáre. Netušili sme ešte, čo to je. Ja som sa otočila za tým a videla som, že to prešlo cez cestu za nami. Manželovi som povedala, že to ide na náš dom. Ponáhľaj sa. Zabočili sme z hlavnej k nám a videli sme, ako všetko už lieta vzduchom, škridle, dosky, plechy, proste všetko možné,“ uviedla miestna obyvateľka.

Keď zastali s autom pred domom, uvideli, ako asi dvadsať metrov široký vzdušný vír pár desiatok metrov pred ich domom zrazu zmizol a všetko, čo dovtedy unášal, popadalo na zem. Podľa jej odhadu všetko trvalo asi tri minúty.

Samospráva sa snaží pomôcť