Od štvrtka bude nosenie rúška povinné takmer všade, sú aj výnimky

Dole si ho môžete dať napríklad pri fotografovaní, či za určitých okolností aj mimo miest a obcí.

14. okt 2020 o 19:16 TASR

BRATISLAVA. Od štvrtka (15. 10.) od 6.00 h až do odvolania bude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy. TASR o tom v stredu informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Hygienici spresnili, pre koho opatrenia platiť nebudú.

ÚVZ SR zdôraznil, že potrebné bude mať prekrytý nos aj ústa, a to rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom či šatkou. Výnimku z tejto povinnosti majú deti do šesť rokov. Rovnako osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, čiže v extraviláne, ale to len vtedy, pokiaľ budú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov.

Výnimka na nosenie rúška platí aj pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra, pre žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ďalej pre osoby pri výkone športu, pre fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie, pre nevestu a ženícha pri sobáši.

Ďalej pre umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. Vzťahuje sa aj na tlmočníkov do posunkovej reči pri výkone povolania a zamestnancov, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami. Hygienici zároveň dôrazne odporúčajú, aby deti od troch do

šiestich rokov mali na verejnosti (interiér, exteriér, verejná hromadná doprava) prekryté horné dýchacie cesty.

"Ochrana horných dýchacích ciest má veľký význam pri prevencii ochorení prenášaných z človeka na človeka respiračnou cestou. Predstavuje bariéru medzi človekom a vonkajším prostredím," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že výrazne znižuje množstvo potenciálne nákazlivých kvapôčok vo vdychovanom a vydychovanom vzduchu.

Povinné nosenie rúšok v exteriéri bolo prijaté na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie s ohľadom na prognózy jej vývoja. ÚVZ SR pripomenul, že počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 výrazne narastá. Zdôraznil, že nosičmi vírusu sú aj osoby bez príznakov ochorenia.