Mladík pod vplyvom alkoholu nabúral do zaparkovaného auta

Opakovaná dychová skúška ukázala stúpajúcu hladinu alkoholu.

15. okt 2020 o 12:39 (rv)

Mladý vodič sadol za volant pod vplyvom alkoholu a nezvládol to. (Zdroj: Polícia SR - Banskobystrický kraj)

BANSKÁ BYSTRICA. V utorok v noci spôsobil 21 ročný vodič na Hviezdoslavovej ulici v Tisovci dopravnú nehodu. Ten si sadol za volant osobného auta značky BMW pod vplyvom alkoholu. Informovalo o tom krajské policajné riaditeľstvo prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti. Okolnosti nehody vyšetruje polícia z Rimavskej Soboty.

„Na rovnej, mokrej ceste sa plne nevenoval vedeniu vozidla, prešiel do protismeru, kde prednou časťou auta narazil do prednej časti zaparkovaného auta, ktoré po náraze odhodilo a vodič BMW vošiel do priekopy," uviedli okolnosti nehody policajti.

Dychová skúška odhalila u mladíka 2,27 promile alkoholu a opakovaná dokonca ešte viac.

„Zadržali mu vodičský preukaz a už ho aj obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Pri dopravnej nehode vodič utrpel zranenia a na vozidlách vznikla škoda za 3-tisíc eur," zakončila polícia.