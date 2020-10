Hasiči zasahovali aj pri povodniach v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár a Veľký Krtíš

Voda zatopila domy aj pivnice. Tiež popadali stromy.

15. okt 2020 o 17:51 (mb)

Už druhý deň sa hasiči pasujú s následkami nepriaznivého počasia. Na viacerých miestach v krajine, vrátane Banskobystrického kraja, nebezpečne stúpli hladiny vodných tokov, v niektorých prípadoch sa potoky a rieky vybrežili. Tiež odstraňovali popadané stromy.

Podľa informácií z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom kraji od stredy 14. 10. od 6.00 hod. do štvrtka 15. 10. do 6.00 hod. dovedna 58-krát.

Zvolenská Slatina. (zdroj: KR HaZZ)

Najviac výjazdov zaznamenali príslušníci OR HaZZ v Brezne. Konkrétne deväť. Hasiči z OR HaZZ vo Zvolene, Banskej Bystrice a Žiaru nad Hronom mierili na miesto udalosti po sedemkrát. Dva zásahy majú za sebou príslušníci z Výcvikového centra HaZZ v Lešti.

Príslušníci OR HaZZ v Revúcej zasahovali spolu 5-krát, OR HaZZ v Rimavskej Sobote zaznamenali jeden zásah, rovnako, ako hasiči z OR HaZZ vo Veľkom Krtíši. V Lučenci vyrazili odstraňovať následky nepriaznivého počasia trikrát.

"Prevažne išlo o čerpanie zatopených pivníc a rodinných domov, stavbu protipovodňových bariér, pílenie a odstraňovanie popadaných stromov a monitoring vodných tokov. Celkom zasahovalo 121 príslušníkov HaZZ a bolo nasadených 50 ks kusov hasičskej techniky," uvádza sa v správe KR HaZZ s tým, že v súvislosti s hydrologickou a poveternostnou situáciou zasahovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest.

(zdroj: KR HaZZ)

Konkrétne z Gemerskej Vsi, Modrého Kameňa, Vlkanovej, Poník, Banskej Bystrice - Sásovej, Hronseku, Sebedína - Bečova, Poltára, Babinej, Tisovca, Štefultova, Dobrej Nivy, Haliče, Ružinej, Prochote, Drábska, Litavy, Vinice, Budče, Zvolena, Zvolenskej Slatiny, Očovej, Sielnice, Brehov, Ratkovej, Závadky nad Hronom, Lovče, Novej Bane a Starej Huty.

Tiež prevažne čerpali vodu zo zatopených domov a pivníc, stavali protipovodňové bariery, pílili a odstraňovali popadané stromy. Rovnako monitorovali vodné toky.

"Zasahovalo 143 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest na 38 kusoch techniky," zakončili hasiči.