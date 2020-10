Komunitná záhrada v Lučenci už priniesla úrodu

Je súčasťou charity, ktorá sa snaží fungovať na inom princípe.

18. okt 2020 o 20:14 Radovan Vojenčák

Komuntná záhrada sa z plánu preniesla do reality. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

LUČENEC . O neziskovej organizácii (NO) Vaša charita, ktorá sídli v Lučenci na Komenského ulici vedľa evanjelickej fary, sme písali v máji tohto roku, keď sa ich činnosť v podstate len naplno rozbiehala. Plány do budúcna vtedy predostrela Margaréta Žigová. Jedným z najväčších a najbližších bolo vybudovanie komunitnej záhrady. Počas vtedajšej návštevy sme sa dívali len na ručne kreslený plánik.

Aktuálne je už záhrada v plnej prevádzke, poskytuje nielen relax pre rôzne vekové kategórie, ale hlavne už aj prvé plody. Tie využívajú aj pri varení, počas ktorého učia svojich klientov, ako si lacno uvariť a obmedziť pritom využitie predražených polotovarov.

Varia ľuďom bez domova

„Kvôli aktuálnym hygienickým opatreniam sme, žiaľ, prerušili tieto varenia s klientmi, ale aj tak varíme aspoň my raz do týždňa v stredu polievky, ktoré ponúkame ľuďom bez domova. V pondelky a utorky im dávame suchú stravu,“ uviedla Margaréta Žigová z NO Vaša charita a prezradila, čo sa všetko podarilo dosiahnuť od našej predchádzajúcej návštevy.