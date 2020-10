Futsalisti Mimelu si na Komárno musia počkať

Vedenie Slovenského futsalu odložilo 4. kolo Varta futsal ligy.

18. okt 2020 o 8:53 Jozef Mikuš

LUČENEC. V poradí štvrté kolo nového ročníka Varta futsal ligy sa odložilo. Rozhodlo o tom vedenie Slovenského futsalu (SF). Mimel Lučenec v ňom mal doma privítať súpera z Komárna.

„Vedenie SF spolu so zástupcami klubov analyzovali možnosti, ako pokračovať minimálne v najvyššej súťaži mužov. Vzhľadom k tomu, že do konania stretnutí 4. kola Varta futsal ligy zostávali už len hodiny, padlo rozhodnutie o odložení všetkých stretnutí 4. kola Varta futsal ligy a stretnutí 1. bloku Futsalovej extraligy juniorov U17. Vedenie SF si týmto rozhodnutím vytvorilo časový priestor na detailnú analýzu podmienok, za akých by teoreticky bolo možné pokračovať v súťaži (súťažiach). Po vydaní opatrenia a aj po komunikácii s príslušnými autoritami totiž nie je napríklad jednoznačné, aký typ antigénových testov bude pre aplikáciu uvedenej výnimky možné použiť,“ informuje vedenie SF prostredníctvom svojej webstránky futsalslovakia.sk.

Ďalší vývoj situácie by mala objasniť pondelková (19. 10.) videokonferencia so zástupcami klubov.

„Dočasné zastavenie súťaženia a hlavne absolútna neistota spojená s dobou trvania tohto zákazu nám totiž opäť vytvára nepríjemnú situáciu, tlak na termínovník, tlak na regulárnosť súťaže. Nehovoriac o tom, že ide o tvrdý zásah do prípravy Mimelu Lučenec na novembrové stretnutie UEFA Champions League a do prípravy našich reprezentačných tímov na blížiace sa európske kvalifikácie,“ skonštatoval prezident Slovenského futsalu Dušan Dobšovič.