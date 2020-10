V Banskobystrickom kraji sú už tri zariadenia sociálnych služieb v karanténe

Župa pripravuje aj pravidelné preventívne testovanie zamestnancov svojich zariadení sociálnych služieb.

20. okt 2020 o 10:01 Marcela Ballová

Banskobystrická župa potvrdila prípady ochorenia COVID-19 v troch zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Po zariadení v Detve, ktoré poskytuje služby ambulantnou formou, sa v karanténe ocitli aj Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Brezne a Špecializované zariadenie v Hrochoti.

„V oboch prípadoch boli ako prví pozitívne testovaní zamestnanci. Do zariadení sme okamžite distribuovali karanténne balíčky s ochrannými pomôckami a antigénové testy, ktoré zakúpil Banskobystrický samosprávny kraj. Pomocou týchto testov boli bezodkladne pretestovaní všetci klienti i zamestnanci, ktorí sa nachádzali v zariadeniach,“ ozrejmila Denisa Nincová, riaditeľka odboru zdravotníctva a sociálnych služieb Úradu BBSK s tým, že vďaka okamžitému antigénovému testovaniu sa podarilo zachytiť niekoľko pozitívnych prípadov skôr, ako prebehlo PCR testovanie. Títo ľudia boli izolovaní.

Článok pokračuje pod video reklamou

„PCR testovanie ešte musí výsledky antigénových testov potvrdiť, avšak kompletné a rýchle pretestovanie môže byť kľúčovým pri snahe dostať šírenie nákazy čo najskôr pod kontrolu,“ dodala Nincová.

Chcú pravidelne preventívne testovať

Podľa informácií, ktoré poskytla Lenka Štepáneková, hovorkyňa BBSK, župa pripravuje aj pravidelné preventívne testovanie zamestnancov svojich zariadení sociálnych služieb.

„Správe štátnych hmotných rezerv chce adresovať otázku, či časť zakúpených antigénových testov môže štát alokovať pre potreby samosprávy a verejnej správy,“ povedala hovorkyňa.

„Zo zverejnených informácií vyplýva, že štát by mal disponovať miliónmi antigénových testov. Riešením by bolo, keby dal časť k dispozícii, pokojne aj na odkúpenie, obecným a krajským samosprávam, aby mohli preventívne testovať tam, kde sú ľudia najzraniteľnejší – a teda v zariadeniach sociálnych služieb,“ vyjadril sa predseda BBSK Ján Lunter.

Vytipovanie záložných ubytovacích zariadení

Na samosprávne kraje sa obrátil rezort zdravotníctva so žiadosťou, aby si vytipovali záložné ubytovacie zariadenia pre pacientov infikovaných COVID-19.

„Pracujeme na tom, aby sme požiadavku z ministerstva spracovali v čo najkratšom čase a mali k dispozícii ubytovacie kapacity pre takýchto ľudí, ktoré by sme boli schopní aktivovať do 48 hodín. Je predpoklad, že kapacity nemocníc sa čoskoro naplnia a pacientov, ktorí sú stále COVID pozitívni, no už nevykazujú klinické príznaky a nepotrebujú lekársku starostlivosť, bude nevyhnutné niekam presunúť a nemocničné lôžka uvoľniť,“ vysvetlil vicežupan Ondrej Lunter.

V Banskobystrickom kraji je zatiaľ k dispozícii karanténne ubytovanie vo Fiľakove. Nachádza sa v internáte tamojšej Strednej odbornej školy.

„Je dostupné širokej verejnosti a určené pre tých, ktorí povinnú izoláciu nemôžu či nechcú stráviť v domácom prostredí,“ zakončil podpredseda kraja.