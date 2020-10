Kreatívne Gemerčanky netradične spropagovali región, ich dielo s rozprávkovým nádychom pomôže aj podporí

V zaujímavom projekte sa ocitlo aj sedem novorodeniatok.

21. okt 2020 o 19:02 Marcela Ballová

RIMAVSKÉ ZALUŽANY/HNÚŠŤA. Sú ako zrnká, ktoré gazda na jar zaseje do zeme. Keď ju pobozká slnko a pokropí dážď, začnú klíčiť, rásť a mohutnieť. Sú symbolom nových začiatkov a neustáleho kolobehu života.

Sedem novorodeniatok, ktoré sa stali súčasťou zaujímavého projektu dvoch kreatívnych žien z Rimavskosobotského okresu, vrátane rozprávkovej babičky v podobe seniorky Elenky Stahovej, sú práve tie pomyselné zrniečka. A keďže „klíčia“ na Gemeri, Ivana Jackuliaková a Petra Rapčanová svoj projekt nazvali Zrniečka Gemera – Malohontu.

Pred pár dňami pokrstili kalendár, ktorý je už v predaji. Výťažok z neho pomôže zdravotne postihnutému chlapcovi a tiež podporí talentované tanečnice. Okrem toho je nositeľom posolstva, pripomínajúceho, že na Gemeri kedysi žili a tvorili ľudia, ktorých mená sú neodmysliteľnou súčasťou regiónu.

Neplánovaný a spontánny začiatok

Na začiatku bolo náhodné stretnutie a jednoduchá myšlienka. No bolo jasné, že zo spolupráce známej tvorkyne originálnych čeleniek, párt a klobúkov, Ivany Jackuliakovej z Rimavských Zalužian a profesionálne uznávanej fotografky Petry Rapčanovej z Hnúšte, vzíde originálne dielo.

Obe sú kreatívne a predovšetkým detailistky. Celkom obyčajné veci dokážu vyjadriť jedinečným spôsobom a aj všednosť sa v ich podaní stane krásou.

Ivana Jackuliaková

„Začiatok bol neplánovaný a spontánny. S Petrou sme sa stretli náhodne na jednej akcii, kde Petra prišla s prvotnou myšlienkou nafotiť novorodeniatka v čelenkách, ktoré vyrobím. A keďže sme obidve akčné a čo si zaumienime, to chceme hneď aj realizovať, tak slovo dalo slovo,“ spomína na začiatky Ivana Jackuliaková, ktorej tvorbu obdivujú aj za hranicami našej krajiny.

Každá fotografia má svoj príbeh

Petra Rapčanová

Nebola to jednoduchá práca. Za kalendárom sa ukrývajú týždne náročnej práce a obetovanie voľného času. Napokon, práca s novorodeniatkami je najmä o trpezlivosti, ktorá Petre nechýba. Neraz trvalo celé hodiny, kým autorky docielili požadovaný efekt.

„Okrem toho sme chceli, aby čelenky korešpondovali s jednotlivými obdobiami v roku. Pri zimných mesiacoch dominujú biele, modré či strieborné farby. Zaujímavá čelenka je pri februári, pretože mne sa tento mesiac automaticky spája so sviatkom zaľúbených svätým Valentínom. Takže na čelenke mali dominovať srdiečka a samozrejme červená farba,“ priblížila Ivana s tým, že jej práca sa v tomto prípade ubrala úplne iným smerom.

„K februáru však neodmysliteľne patria aj páračky. V minulosti nimi ožívali celé dediny, boli doslova udalosťou. A tak sa zrodila čelenka z husacieho peria. Vlastnoručne som si ho našklbala,“ dodala spoluautorka projektu.

Každá fotografia v kalendári má svoj príbeh. Je originálna rovnako, ako každé obdobie v roku. Čelenky s čerstvo natrhaným orgovánom, ohnivým divým makom, dozretými čerešňami či voňajúcim hroznom, evokujú atmosféru ročných období a zvlášť august a december majú priam rozprávkové čaro. Je to aj vďaka dôchodkyni Elenke Stahovej, ktorá s dieťatkom v náručí pripomína skutočne kúzelnú babičku.

„August sa spája so zberom úrody. To, čo ešte len nedávno bolo drobným zrnkom, dozrelo. V tom je symbolika starkej s dieťatkom v náručí. No a december, to sú predsa Vianoce a rozprávky. Perinbaba, Tri oriešky pre Popolušku ... ,“ ozrejmila Ivana. „Takto ich vidíme my s Petrou,“ dodala.

Zrniečka Gemera – Malohontu, kraja, v ktorom zanechali svoj nezmazateľný rukopis osobnosti ako Pavol Dobšinský, Ján Botto, Ivan Krasko, Eva Kováčová či Matej Hrebenda z Hačavy, pokrstili autorky projektu zrnom. Keďže situácia, súvisiaca s koronavírusovou pandémiou, im prekazila plány veľkolepého krstu, kalendár uviedli do života online. Stojí 10 eur a pre záujemcov je dostupný v Knižnici profesora Štefana Pasiara v Hnúšti, Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) v Rimavskej Sobote aj rimavskosobotskom Dome služieb, konkrétne v Oáze zdravia. Je možné objednať si ho aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook, správou adresovanou priamo autorkám projektu (Ivka Jacky, Petra Foto).

Výťažok z kalendára pôjde na dobrú vec

Výťažok z kalendára, ktorého krstými mamami sú Diana Vojenčiaková, riaditeľka MsKS v Hnúšti a Milana Jutková, riaditeľka MsKS v Rimavskej Sobote, je určený na dobrú vec.

„Pomoc smerujeme do Rimavskej Soboty, konkrétne vážne chorému 9-ročnému Mirkovi Bakovi a talentovaným tanečníčkam zo skupiny Julky Dobrockej,“ zakončila Ivana Jackuliaková.