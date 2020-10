Lučenec prehral najtesnejším rozdielom. Rožánek: Rozhodlo basketbalové šťastie

Hráči BKM v Handlovej neuspeli.

22. okt 2020 o 8:01 Jozef Mikuš

LUČENEC. Návrat BKM Lučenec na súťažnú palubovku po jedenásťdňovej prestávke nebol víťazný. Novohradčania sa v stredu 21. októbra vybrali do Handlovej na zápas siedmeho kola SBL.

Domáci mančaft začal lepšie a cez polčas vyhrával 35:27. Hosťom sa potom podarilo vrátiť do hry, ale na víťazstvo to nestačilo a prehrali najtesnejším rozdielom 73:74.

Najúspešnejším strelcom zápasu bol hráč Lučenca Róbert Rožánek, ktorý zaznamenal 24 bodov.

V ôsmom kole sa BKM predstaví pod košmi Svitu (24. 10. o 16.00 hod.).

SBL - 7. KOLO

MBK Baník Handlová - BKM Lučenec 74:73 (15:12, 20:15, 22:26, 17:20)

TH: 11/9 - 19/10, Fauly: 20 - 19, Trojky: 9 - 5, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Bartoš

Handlová: Jankovič 17, Bulatovič a Zečevič po 12, Jašš 3, Mátych 2 (Hlivák 10, Dolník 8, Bolek a Vicentič po 5, Stehlík 0)

Lučenec: Rožánek 24, Murray-Boyles 12, Hawkins 10, Zorvan 4, Anikienko 2 (Holloway jr. 11, Brown 7, Siládi 3, Jackuliak 0)

Danilo Rakočevič, tréner Handlovej: "Pre nás je to obrovské víťazstvo, ktoré sme si sami vybojovali a zaslúžili. Ukazáli sme, že dokážeme hrať aj s kvalitným súperom. Myslím si, že od zápasu k zápasu ukazujeme v niektorých ukazovateľoch veľký progres. Chcel by som za všetkým svojim zverencom poďakovať za tento výkon."

Dalibor Hlivák, hráč Handlovej: "Hneď od úvodu sme na palubovke plnili to, na čom sme sa v šatni dohodli. Hrali sme koncentrovane v obrane, aj v útoku. Dlho sa nám darilo udržiavať vedenie, no súperovi sa v závere podarilo otočiť stav vo svoj prospech. My sme sa ale zomkli a ukázali sme charakter. Myslím si, že sme zaslúžene zvíťazili."

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Ukázalo sa to, čo tvrdím stále, a to je fakt, že Handlová sa od zápasu k zápasu zlepšuje. Aj napriek tomu, že sme sa dokázali vrátiť do stretnutia, tak sa nám nepodarilo zvíťaziť. V takýchto zápasoch rozhodujú maličkosti a inak tomu nebolo ani teraz. Boli sme blízko víťazstva, no domáci zaslúžene zvíťazili, pretože sa nevzdali a bojovali až do konca. K tomu im gratulujem."

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: "Prvý polčas sme nezachytili a posadili domácich na koňa. Tí zacítili šancu na úspech a bolo veľmi náročné sa na nich doťahovať. V závere sa nám napriek tomu podarilo strhnúť vedenie na svoju stranu, no ani to Handlovčanov neodradilo. Vo vyrovnaných zápasoch rozhoduje basketbalové šťastie, a to sa priklonilo na stranu domácich, ktorým gratulujem." (zdroj: basketliga.sk)

Ostatné výsledky: BC Prievidza - Inter Bratislava 75:72 (20:21, 18:22, 19:21, 18:8), Iskra Svit - Patrioti Levice 94:74 (19:17, 34:18, 16:22, 25:17).