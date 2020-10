Matka, vezúca v aute 4-ročné dieťa, nafúkala takmer tri promile

Opitá žena nezvládla odbočovanie.

23. okt 2020 o 11:42 (mb)

Policajti v Banskobystrickom kraji sa opäť presvedčili o nezodpovednosti niektorých vodičov. Tentokrát si zavarila 28-ročná matka. Nafúkala takmer 3 promile.

"V stredu 21. 10., v popoludňajších hodinách, šoférovala osobné auto v smere jazdy od Starej Detvy na Štúrovu ulicu. Pri odbočovaní prešla do protismeru. Predným ľavým rohom narazila do ľavého boku osobného auta, ktorého vodička vošla do križovatky," ozrejmili ochrancovia zákona s tým, že šoférka bola podrobená dychovej skúške na alkohol.

"Nameraná hodnota predstavovala 2,4 promile. Pri opakovanej dychovej skúške jej hodnota alkoholu stúpla až na 2,9 promile," konkretizovali policajti.

Poukázali tiež na zarážajúci fakt. "Vodička v takomto stave viezla v aute aj štvorročné dieťa."

Obvinenú z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky umiestnili do policajnej cely a v super rýchlom konaní sudca rozhodne aký trest dostane.

(zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj)