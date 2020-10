Lučenecká nemocnica eviduje 80 až 90 nakazených zdravotníkov

Niektorí sa už po absolvovaní domácej karantény začínajú vracať do práce.

22. okt 2020 o 17:34 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BANSKÁ BYSTRICA. Vo všeobecnej nemocnici s poliklinikou Lučenec n.o. už evidujú veľké množstvo pozitívne testovaných zamestnancov na ochorenie COVID-19. Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ nemocnice Július Höffer, aktuálne je to niečo medzi 80 až 90 zamestnancov, pričom sa už niektorí po absolvovaní domácej karantény začínajú vracať do práce.

Lučenecká nemocnica je okrem Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici jedinou, ktorá má v Banskobystrickom kraji infekčné oddelenie. Nemocnica pre výpadky zdravotníkov požiadala o pomoc aj vysokoškolákov a iný zdravotnícky personál.



"Sme nútení robiť zmeny a presuny zamestnancov, ako aj pacientov v rámci oddelení. Najväčšie výpadky máme na internom a anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Prevádzka nemocnice ide zatiaľ v pôvodnom režime, vybavujeme však iba akútne prípady. Aktuálne nie sme schopní vykonávať

dlhodobo naplánované operácie," objasnil riaditeľ s tým, že už im vypomáhajú aj vojaci.



"Vo vlastnej réžii testujeme našich zamestnancov, urobíme aj 50 testov denne. Takisto testujeme pacientov a zamestnancov, ktorí prídu do styku s pozitívnou osobou. V rámci infekčného oddelenia sme vytvorili 60 lôžok pre COVID pacientov. Sme pripravení prijať ďalších ľudí s pridruženými zdravotnými

ťažkosťami. Každého prijatého pacienta testujeme rýchlotestom," skonštatoval riaditeľ.



Nemocnica oslovila aj Okresný krízový štáb v Banskej Bystrici so žiadosťou o pomoc v aktuálnej situácii. Krízový štáb povolal troch ambulantných lekárov, pričom vedenie nemocnice sa nakoniec dohodlo s dvoma. Nemocnica v tejto

situácii nemá kapacity, ktoré by mohla uvoľniť na plošné testovanie. Riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci preto vyzýva na pomoc všetkých vyškolených ľudí, ktorí nepracujú v zdravotníctve, ale vyštudovali školu s takýmto zameraním.