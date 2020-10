FOTO: Ľudia z Muráňa aj Prednej Hory sa dočkali, živlom spustošenú cestu začali opravovať

V pláne je aj úprava dočasnej obchádzkovej trasy cez Národný park Muránska planina.

23. okt 2020 o 20:11 Marcela Ballová

Cestu plánujú sprejazdniť do 31. decembra tohto roka. (Zdroj: BBSK)

MURÁŇ. Ľudia z Muráňa a Prednej Hory sa konečne dočkali opravy dôležitej cesty, ktorú zničila prívalová voda počas júnovej búrky. Komunikácia bola odvtedy neprejazdná.

Predstavitelia župy v lete avizovali, že do konca roka ju plánujú sprejazdniť v jednom pruhu. V piatok 16. 10. potvrdili, že by to malo byť skutočne realitou a ešte v ten deň odovzdali stavenisko spoločnosti Skanska SK. Celková cena zákazky je zhruba 7,5 milióna eur vrátane DPH.

Podľa informácií, ktoré poskytla Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), v pláne je aj úprava dočasnej obchádzkovej trasy cez Národný park Muránska planina, aby bola bezpečná aj v prípade nepriaznivého počasia.

„Spoločnosť Skanska SK sme vybrali v priamom rokovacom konaní tak, ako nám to odporučili na Úrade vlády SR po konzultácii s Úradom pre verejné obstarávanie. Prioritou pre nás bola serióznosť a história spoločnosti, jej vystupovanie voči subdodávateľom a najmä dostatok voľných kapacít, ktoré sú pre rýchly priebeh prác rozhodujúce,“ povedal župan Ján Lunter s tým, že zmluvne dohodnutá cena, ktorá zahŕňa dve etapy rekonštrukcie poškodeného úseku i úpravy na obchádzkovej trase, je 7 547 038,18 eur vrátane DPH.

„Táto stavba je veľmi náročná nielen projekčne a technologicky, ale i z pohľadu časového. Je rozdelená na dve etapy a my urobíme všetko pre to, aby sme do 31. decembra tohto roku sprejazdnili úsek medzi Muráňom a Prednou Horou,“ vyjadril sa Ivan Gajdoš, riaditeľ projektu zo Skanska SK.

Aktuálne sú už práce v plnom prúde. Priamo na mieste sa o tom o necelý týždeň po odovzdaní staveniska presvedčil aj župan Ján Lunter.