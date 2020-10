Vážna situácia v nemocniciach stopla žiakom SZŠ v Lučenci prax, škola chce však pomôcť pri testovaní

Stredná zdravotníctva škola v Lučenci má aktuálne v karanténe 14 žiakov a štyroch učiteľov.

23. okt 2020 o 15:33 Marcela Ballová

LUČENEC. Počet lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu, infikovaných novým koronavírusom, v nemocniciach narastá. Zo dňa na deň zhoršujúca sa situácia stopla aj prax žiakov Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Do celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 sa však zapoja.

V situácii, keď napríklad lučenecká nemocnica aktuálne nemá pre značný výpadok personálu, zapríčinený novým koronavírusom, kapacity, ktoré by mohla uvoľniť na plošné testovanie a vyzýva na pomoc všetkých vyškolených ľudí, ktorí nepracujú v zdravotníctve, ale vyštudovali školu s takýmto zameraním, je táto pomoc veľmi cenná.

„Čo sa týka zamestnancov nemocnice sa epidemiologická situácia dramaticky zmenila a po konzultácii s jej vedením sme prax prerušili. Vzhľadom na to, že zdravotnícky personál musel byť opakovane testovaný, neodporučili nám, aby žiaci ďalej na prax chodili,“ informoval Miroslav Sekula, riaditeľ Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Lučenci s tým, že žiaci pokračovali v praktickom vyučovaní v nemocniciach v Rimavskej Sobote a vo Veľkom Krtíši.

Aj tu však museli v piatok 23. 10. prax prerušiť z rovnakého dôvodu, ako v Lučenci.

„Aj vo veľkokrtíšskej nemocnici sa situácia dramaticky zmenila a potrebujú otestovať personál, takže aj tam sme s praxou nateraz skončili,“ podotkol riaditeľ. Konkretizoval, že aktuálne má škola v karanténe 14 žiakov a 4 učiteľov.

„Stačí, že má pozitívny výsledok testu na COVID-19 jeden žiak a automaticky ide do karantény celá skupina. Jedni sa z karantény vrátia, no druhí sa do nej dostanú. Momentálne je to taký kolobeh,“ ozrejmil Sekula. Pripomenul, že v prípade žiakov to ani tak nesúvisí s nakazením sa od pacientov, skôr tam ide o kontakt s nemocničným personálom.

„Našou hlavnou úlohou bolo zabezpečiť, aby sa žiaci mohli ďalej vzdelávať a chodiť na prax. Zvýšili sme podiel praxe, na ktorú sme chceli chodiť dovtedy, pokiaľ to situácia dovolí. Keď to nebude možné, príde na rad teoretické vyučovanie, ktoré vieme zabezpečiť aj neprezenčnou formou. Teraz sa to zmenilo, takže ideme online. Keď sa situácia zlepší a umožní nám návrat do nemocníc, tak sa vrátime na prax“ priblížil riaditeľ.

Žiaci maturitného ročníka sa zapoja aj do blížiaceho sa celoplošného testovania.

„Tento týždeň som bol účastný komunikácie na úrade vlády, kde prejavili záujem o žiakov Stredných zdravotníckych škôl, konkrétne z maturitných ročníkov a tiež učiteľov. Z našej školy chcú pomôcť pri testovaní tri štvrtiny žiakov z maturitného ročníka a osem učiteľov,“ dodal Sekula, ktorý tiež plánuje vypomôcť pri celoplošnom testovaní.

Dúfa, že situácia, ktorá sa zo dňa na deň mení, to jemu aj ďalším záujemcom zo SZŠ v Lučenci, ochotným vypomôcť, dovolí a všetko prebehne podľa plánu.