Kultúrne inštitúcie v Lučenci sa pre verejnosť zatvárajú

Napriek tomu sa v nich chystajú prezentovať svoju činnosť prinajhoršom opäť v online priestore.

23. okt 2020 o 17:07

LUČENEC. Nové protiepidemiologické opatrenia vyhlásené včera (22. októbra) uzavreli tak ako počas prvej vlny všetky kultúrne inštitúcie po celom Slovensku. Lučenec neostal výnimkou. Počnúc sobotou 24. októbra sa pre verejnosť uzavrelo Mestské múzeum, Novohradská knižnica, Novohradské múzeum a galéria a tiež synagóga, kde prebieha aktuálne veľkolepá výstava Stroje Leonarda da Vinci. Zatiaľ by to tak malo byť do termínu prvého plošného testovania, do 1. novembra, ale je možné, že zhoršujúca sa situácia okolo koronavírusu ich zavrie aj na dlhšiu dobu.

Všetky inštitúcie o tomto kroku informovali prostredníctvom sociálnych sietí.

„V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a vydaným Uznesením vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 bude NMG od 24. 10. - 1. 11.pre verejnosť zatvorené. PS: Budúci týždeň v online priestore," uviedlo Novohradské múzeum a galéria.

Len včera tu prichystali pre verejnosť výstavu venovanú jeho 65. výročiu na ktorej múzeum prezentuje zo svojho zbierkového fondu darované predmety, ktoré dostalo od svojho založenia v roku 1955. Čiastočne sa jej prezentácia uskutoční v online priestore.

Pracovníčky a pracovníci múzea chceli ku každému predmetu povedať aj jeho príbeh, ktoré sú neraz zaujímavejšie než samotný predmet. (zdroj: Radovan Vojenčák)

Aktuálne do 1.novembra bude tiež zatvorená Radnica - Mestské múzeum Lučenec

„O opätovnom otvorení vás budeme informovať samostatným oznamom v dostatočnom predstihu. Ďakujeme za pochopenie a želáme všetkým veľa zdravia!," odkazujú svojím návštevníkom pracovníci múzea.

Tí chystajú na november v rámci mesiaca fotografie výstavu troch fotografov, ktorí sa venujú zachytávaniu atmosféry Lučenca už niekoľko rokov, nie tradičnou metódou turistických pohľadov, ale skôr každodenných pohľadov pod " povrch mesta".