Svit mal Lučenec na tanieri. BKM však predviedol senzačný obrat

Novohradčania v 8. kole SBL zvíťazili.

25. okt 2020 o 5:05 Jozef Mikuš

LUČENEC. V poradí ôsme kolo SBL prinieslo aj prekvapivý zvrat. Postarali sa oň basketbalisti BKM Lučenec. Tí v sobotu (24. 10.) vycestovali na palubovku Svitu.

Domáce mužstvo začalo vo vysokom tempe a po prvej štvrtine už vyhrávali 34:20. Hostia do polčasu a aj v treťom dejstve rozdiel znížili, ale do vedenia sa nedostali.

Až záverečná štvrtina priniesla bodovú smršť BKM, ktorý dokázal otočiť stav a vyhrať výsledkom 94:84. Najlepším strelcom hostí sa stal Murray-Boyles, ktorý zaznamenal 27 bodov.

V deviatom kole si Lučenec doma zahrá proti Prievidzi (28. 10.).

Článok pokračuje pod video reklamou

SBL - 8. KOLO

Iskra Svit - BKM Lučenec 84:94 (34:20, 15:20, 16:21, 19:33)

TH: 26/15 - 20/15, Fauly: 20 - 27, Trojky: 5 - 7, Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Uhrin

Svit: Avramovič 29, Green a Parsons po 20, Andrews 4, Miladinovič 3 (Mokráň 6, Turza 2, Bizub 0)

Lučenec: Murray-Boyles 27, Hawkins 20, Brown 16, Anikienko 11, Rób. Rožánek 3 (Holloway jr. 10, Siládi 3, Jackuliak a Zorvan po 2)

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Mrzí ma hlavne začiatok zápasu, ktorý sme nezvládli. Neplnili sme to, na čom sme sa dohodli. Dostali sme za prvý polčas 49 bodov, čo je extrémne veľa, ale myslím si, že v druhom polčase sme sa zomkli, začali sme dobre brániť, začali sme hrať rozumnejšie v útoku. Som rád, že sme tento zápas zvládli po posledných nevydarených stretnutiach, a že sme dokázali otočiť tak ťažký zápas, proti tak silnému superovi."

James Murray-Boyles, hráč Lučenca: "Prišli sme sem vyhrať, keďže v posledných zápasoch sa nám veľmi nedarilo. Začali sme hrať bez energie, ale snažili sme sa dohnať vedenie Svitu už v prvom polčase, ale podarilo sa nám to až v závere. Veľmi sme túžili po víťazstve a som rád, že aj vďaka mojim strelám v posledných minútach, sa nám to napokon podarilo.“

Róbert Ištvánik, asistent trénera Svitu: "V prvom polčase sme viac-menej hrali to, na čo sme sa pripravovali, súperovi sme nedovolili hrať ich obvyklé veci. Druhá štvrtina už nebola až taká dobrá, ale napriek tomu sme do šatne išli s vedením. Tretia štvrtina nás zaskočila v miernej kríze, súper sa trošku rozbehol, ale nedá mi nespomenúť rozhodcov. Nikdy sme ich nehodnotili, ani nebol na to dôvod, ale to, čo predviedli, myslím, má s rovnakým metrom na jednu, aj druhú stranu veľmi málo spoločného a bolo by fajn, keby si nabudúce aj oni vstúpili do svedomia a neriešili situácie tak, ako v tomto zápase. Netvrdím, že zápas vyhrali Lučencu rozhodcovia, to v žiadnom prípade nie, ale chalanov tie momenty znervóznili natoľko, že v závere sme my ťažké strely nepremenili, ale Lučenec áno. Športovo gratulujeme súperovi k víťazstvu u nás, ale určite v ďalšom zápase budeme chcieť vyhrať."

Ján Drobný, prezident Svitu: "Za 10 rokov vo funkcii prezidenta tohto klubu, som nevidel takto hrubo ovplyvnený zápas v náš neprospech."

Dominic Green, hráč Svitu: „V prvom polčase sme hrali veľmi dobre, mali sme výbornú defenzívu, ale v druhom polčase sme začali zlyhávať, prestali sme hrať v defenzíve, vďaka čomu Lučenec dával ľahké koše a nazbieral veľa bodov. Snažili sme sa stále hrať tvrdo, ale nestačilo to. Mrzí ma, že sme tento zápas nezvládli, keďže sme ho mali veľmi dobre rozbehnuté.“ (zdroj: basketliga.sk)

Ostatné výsledky: BC Prievidza - Patrioti Levice 76:75 (19:18, 18:24, 18:11, 21:22), Spišskí Rytieri - Inter Bratislava 80:50 (20:11, 26:12, 15:12, 19:15).