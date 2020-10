Štát dá na opravu cesty pri Muráni 5 miliónov eur, „netušíme, ako vláda dospela k tejto sume“ reaguje vedenie župy

„Netušíme, prečo vláda ťarchu zvyšných 2,5 milióna eur ponechala na pleciach BBSK a jeho obyvateľov,“ píše sa v stanovisku kraja.

28. okt 2020 o 15:12 Marcela Ballová

MURÁŇ. Na opravu prívalovou vodou spustošenej cesty medzi Muráňom a Prednou Horou, ktorá je od konca júna tohto roka neprejazdná, schválila v stredu 28. októbra vláda päťmiliónovú dotáciu.

Poškodený, z hľadiska premávky veľmi dôležitý, úsek cesty II. triedy už síce od polovice októbra opravuje spoločnosť Skanska SK, no župa počítala s vyššou finančnou pomocou štátu.

Predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) reagujú, že za pomoc štátu sú vďační, no nevedia, na základe akého kľúča vláda dospela práve k spomínanej sume.

„Netušíme, prečo ťarchu zvyšných 2,5 milióna eur ponechala na pleciach BBSK a jeho obyvateľov,“ uvádza sa v reakcii BBSK na výsledok zasadnutia vlády s tým, že odsúhlasený finančný balík je výrazne menší, než bol na túto akciu odkomunikovaný.

„Premiér Igor Matovič, minister financií Eduard Heger a riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš verejne komunikovali na tlačovej konferencii 1. okóbra a následne v tlačovom vyhlásení úradu vládu nasledovné: „Na žiadosť premiéra dostal tento projekt na posúdenie Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), pričom štát položil otázku, aká je najlepšia cena. Podľa riaditeľa útvaru Štefana Kišša sa najlepšia cena na tento úsek bude s najväčšou pravdepodobnosťou blížiť k 8 miliónom eur (bez DPH, teda 9 miliónov vrátane DPH, pozn.),“ ozrejmujú predstavitelia BBSK vo svojom stanovisku.

Svoje tvrdenia opierajú aj o list, ktorý šéf rezortu financií adresoval BBSK 6. októbra.

„Dal v ňom zelenú na zazmluvnenie zhotoviteľa. Uviedol, že po ukončení validačného procesu ministerstvo financií pristúpi k príprave materiálu na rokovanie vlády SR, ktorého predmetom bude schválenie uvoľnenia dotácie pre BBSK na uvedený účel do sumy 9 mil. eur,“ konkretizuje župa vo svojom stanovisku.

Rezort financií v polovici októbra zverejnil informáciu, že disponuje siedmimi cenovými ponukami od možných zhotoviteľov. „Pohybovali sa od 4,9 do 9,6 milióna eur,“ konkretizuje vedenie BBSK s tým, že v súlade s týmito informáciami zazmluvnilo spoločnosť Skanska SK.

„Vyrokovaná cena bola 7,5 milióna eur s DPH. Boli tak dodržané všetky odporúčania vlády, ministerstva aj Útvaru hodnoty za peniaze a postupovali sme s ohľadom na hospodárnosť pri narábaní s verejnými prostriedkami, tiež kvalitu a rýchlosť rekonštrukčných prác,“ uvádza v kraj v stanovisku.

Župa pripomína, že rokovala aj s dodávateľmi, ktorých ponuky boli na úrovni 6 miliónov. Po odbornom zvážení ich však vylúčila, keďže keďže nezahŕňali niektoré kritické vodozádržné práce, s ktorými projekt počíta.

„Dostali sme potvrdený odhad ÚHP na úrovni 9 miliónov s DPH, dostali sme zelenú rokovať vo finančnom rámci 9 miliónov, vyrokovali sme 7,5 milióna eur a dostaneme 5 miliónov. Žiaľ, takto to dnes chodí. Zvyšného 2,5 milióna eur bude BBSK musieť financovať z úveru, ktorý poslanci pôvodne schválili za účelom rozvoja kraja. Stane sa tak na úkor investícií do dlhodobo poddimenzovaných ciest II. a III. triedy či do zariadení sociálnych služieb. Otázka, na základe čoho vláda dospela k sume 5 miliónov eur, je preto viac než na mieste,“ uvádza sa v župnom vyjadrení.