Cestujúcich je menej, od 1. novembra budú prímestské autobusy premávať po novom

Ľudia by nemali mať problém dostať sa do práce.

28. okt 2020 o 16:31 Marcela Ballová

LUČENEC. Pre aktuálne opatrenia, súvisiace so šírením ochorenia COVID-19, využíva prímestskú autobusovú dopravu menej cestujúcich.

Podľa slov Miroslava Vyku, riaditeľa odboru verejnej dopravy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), je ich na základe údajov, ktoré poskytli dopravcovia, menej zhruba o štvrtinu.

Preto župa pristúpila k úprave cestovných poriadkov na prímestských autobusových linkách SAD Zvolen a SAD Lučenec od nedele 1. novembra. Dotknú sa najmä školských spojov, ktoré prepravovali stredoškolákov v čase rannej a popoludňajšej špičky, prípadne v nedeľu na internáty.

„Rozhodli sme sa upraviť premávku dotknutých spojov na príslušných linkách ich úpravou do rozšíreného prázdninového režimu, ktorý v kraji už platil od 1. do 30. júna tohto roku,“ poveda Vyka s tým, že ľudia by sa do práce mali dostať naďalej bez problémov. Tiež zostajú zachované vybrané spoje, ktoré osluhujú základné školy.

„Takýto cestovný poriadok zostane v platnosti až do odvolania, najdlhšie však do 12. decembra, kedy dochádza k pravidelnej každoročnej celoštátnej zmene cestovných poriadkov,“ doplnil Vyka.

Do pozornosti dal webovú stránku www.cp.sk, kde budú najneskôr do konca októbra aktualizované cestovné poriadky. Týka sa to aj vývesiek na autobusových zastávkach.