Vláda predĺžila zákaz vychádzania, avšak platia výnimky

Kto sa preukáže certifikátom o negatívnom výsledku antigénového testu, vykonaného počas celoplošného testovania, má voľnejší režim.

28. okt 2020 o 18:22 SITA

Vláda predĺžila zákaz vychádzania od 2. novembra do 8. novembra, a to od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválila na svojom dnešnom rokovaní.