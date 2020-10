Utekáč získal hlavnú cenu

Dva diely z cyklu monografií o vychýrenej sklárskej obci zabodovali v celoštátnej súťaži.

29. okt 2020 o 8:13 Radovan Vojenčák

LUČENEC. V celoštátnej súťaži Slovenská kronika 2020, ktorú organizuje Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a Združením miest a obcí v dvoch vyhlásených kategóriách získali hlavné ocenenia aj knihy viažuce sa k Novohradu.

Prvou bola v kategórii historická kronika Kronika obecnej ľudovej školy v Hradišti-Lazoch a v kategórii textovo-obrazová monografia získali hlavnú cenu 3. a 4. diel kníh Utekáč na dobových fotografiách.

Knihy boli pôvodne prihlásené ako štvordielny cyklus, ale kvôli propozíciám súťaže (smú byť zaradené len tituly z posledných dvoch rokov) je tam len tretí a štvrtý diel.

„Štvorka sa komplexne venuje sklárni – prierez históriou, ako aj celým výrobným procesom. Trojka sa venuje mimopracovným aktivitám „hutníkov“. Krédom Utekáčanov bolo, že je hanba neangažovať sa. Spravidla každý bol zapojený do všetkého. Celý cyklus vznikol ako poďakovanie našim predkom za to, čím Utekáč kedysi bol, a snaha o zachovanie morálneho dedičstva v spomienkach a fotkách,“ uviedla Gabriela Šusteková, ktorá sa podieľala na vydaní kníh.

Prezradila tiež, že piaty diel má byť o ľuďoch, konkrétne o menách, rodoch, rodinách, ktoré za dobu existencie obce Utekáčom prešli, alebo sa ho akokoľvek dotkli, majstri -sklári, hutníci, robotníci ale aj sedliaci z okolitých osád a usadlostí.

„Téma je veľmi rozsiahla, preto vydanie určite nebude do roka a do dňa od štvorky. Kolektív autorov by rád splnil daný sľub a cyklus ukončil už spomínanou päťkou," zakončila Šusteková.