Lučenec zdolal Prievidzu a naďalej šliape Spišiakom na päty

BKM uspel v 9. kole SBL.

29. okt 2020 o 9:36 Jozef Mikuš

LUČENEC. "V niektorých momentoch sme možno bojovali viac sami so sebou, ale víťazstvo sa počíta." Aj takto zhodnotil stredajší zápas (28. 10.) deviateho kola SBL kormidelník BKM Lučenec Peter Jankovič. Novohradčania v ňom na domácej pôde nastúpili proti Prievidzi.

Zápas sa od začiatku nevyvíjal podľa predstáv domácich. Prievidžania boli v tesnom náskoku po prvom dejstve aj cez polčasovú prestávku. Lučenec musel zabojovať, aby sa ujal vedenia. To sa mužstvu podarilo a BKM tak zaznamenal šiestu výhru v sezóne.

V desiatom ligovom kole sa Lučenec vyberie do hlavného mesta, kde si zahrá proti Interu (30. 10.).

SBL - 9. KOLO

BKM Lučenec - BC Prievidza 77:71 (18:21, 17:16, 22:16, 20:18)

TH: 25/16 - 19/16, Fauly: 19 - 22, Trojky: 5 - 5, Rozhodovali: Tomašovič, Doušek, Izák

Lučenec: Rób. Rožánek 18, Anikienko a Murray-Boyles po 14, Hawkins 12, Brown 0 (Jackuliak 12, Zorvan 6, Holloway jr. 1, Siládi 0)

Prievidza: Vašl 23, Majerčák 13, Bjeletič a Louiserre po 10, Kincel 0 (Seljaas 11, Robertin 4, Matuška a Pasovský 0)

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Bol to veľmi ťažký zápas. Prievidza ukázala, že výkony v posledných zápasoch neboli náhodné. V niektorých momentoch sme možno bojovali viac sami so sebou, ale víťazstvo sa počíta. Náročný zápas, ale zabojovali sme a nakoniec ho vyhrali."

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: "Očakávali sme podobný zápas, lebo Prievidza určite nie je fackovacím panákom. Momentálne sú neskutočne nebezpeční a hlavne, veria si po víťazstvách, ktoré dosiahli. My sme opäť nezačali dobre a nehrali sme vôbec ideálne, avšak doma sme nechceli prehrať, takže sme museli bojovať celých 40 minút. Na druhú stranu, som rád, že sme dokázali zvíťaziť, ale naša hra a každý jeden z nás sa musí zlepšiť do ďalších zápasov, ktoré nás čakajú."

Maroš Helmecy, tréner Prievidze: "V prvom rade, chcem pogratulovať Lučencu k víťazstvu. Pre nás to bol neskutočne ťažký zápas. Vedeli sme, že Lučenec má kvalitu vo svojom družstve. Ukázali sme veľkú bojovnosť, ale aj veľkú neskúsenosť. Urobili sme veľa chýb z laxnosti a neskúsenosti. V prvom polčase sme mali 11 strát, čo sa nám nemôže stávať, aj keď sme mladý tím a možno máme určitú zvýšenú toleranciu na to, aby sme to vysvetlili hráčom, keď sa udeje chyba. Musíme však byť pripravení na to, že od začiatku do konca chceme hrať 40 minút. Teraz to bolo žiaľ iba 39 minút. Myslím si, že jedna minúta nás stála prekvapujúci výsledok, ale Lučenec ukázal na konci veľkú skúsenosť. My sme nedokázali dotiahnuť zápas do konca, preto sa radovali oni. Pokračujeme ďalej v našej práci a ideme sa sústrediť na ďalšie zápasy. Verím, že to bude lepšie a lepšie."

Matej Majerčák, hráč Prievidze: "Veľmi ťažký zápas. Vedeli sme, že v Lučenci to nebude nič ľahké. To sa aj ukázalo. Myslím si, že sme 40 minút bojovali, až pár momentov, kedy sme stratili koncentráciu, spravili sme zopár chýb, nedali sme nejaké strely. Lučenec na druhej strane dal na konci dôležité trestné hody a postrážil si to. Žiaľ, nič sa nedá robiť. Tesné koncovky buď vyjdu, alebo nevyjdu. Teraz nám nevyšla, minule nám vyšla. Nič sa nedá robiť, ideme ďalej."

Ostatné výsledky: Patrioti Levice - Inter Bratislava 88:80 (32:21, 20:19, 19:22, 17:18), MBK Baník Handlová - Spišskí Rytieri 76:78 (18:15, 14:22, 21:17, 23:24).