V Rimavskej Sobote bude 27 odberných miest

Odberné miesta podľa samosprávy kopírujú volebné okrsky v meste s tromi výnimkami.

29. okt 2020 o 13:05 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Dovedna 27 odberných miest budú môcť počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 využiť v meste a mestských častiach obyvatelia Rimavskej Soboty. Ich zoznam zverejnila samospráva vo štvrtok na svojej internetovej stránke rimavskasobota.sk.

"Volebný okrsok č. 13 je z materskej školy (MŠ) na sídlisku Rimava premiestnený do budovy Gymnázia I. Kraska. Volebný okrsok č. 14 z MŠ sídlisko Rimava do budovy župného domu na Námestí M. Tompu a volebný okrsok č. 24 zo Spoločného domu v mestskej časti Tomašová do budovy Základnej školy P. Dobšinského," konkretizuje mesto.

Dodáva, že v mestských častiach Bakta, Mojín a Vyšná Pokoradz budú odberné miesta v prevádzke len v sobotu 31. októbra a v ďalších mestských častiach Nižná Pokoradz a Dúžava iba v nedeľu 1. novembra.