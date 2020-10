Volejbalistky Hnúšte stihli odohrať len jedno kolo

Hráčky VK Iskra Hnúšťa majú nútenú prestávku.

31. okt 2020 o 5:48 Jozef Mikuš

HNÚŠŤA . Sprísnené protipandemické opatrenia sa znovu dotkli aj volejbalistiek VK Iskra Hnúšťa. Klub v ročníku 2020/21 stihol odohrať len úvodné kolo. Mladšie žiačky Hnúšte v ňom podľahli Brusnu (0:3, 0:3) a juniorky prehrali so Spišiačkami (1:3, 0:3).

Na ďalšie súťažné zápolenia si v Iskre budú musieť počkať.

„S týmto problémom sme počítali. Bolo len otázkou času, kedy to vypukne. Musíme to brať tak, ako to je, a čakať, čo prinesie budúcnosť. Nevyzerá to dobre, pretože nielen súťaž je prerušená na neurčito, ale pozastavený je i tréningový proces. Netušíme, kedy a či sa vôbec bude pokračovať. Je to celospoločenský problém,“ podotkol Štefan Majeský, tréner VK Iskra Hnúšťa.

Stále úzky káder

V klube sa po predčasne ukončenom ročníku 2019/20 zaoberali aj otázkou ďalšej budúcnosti. Pre nízky počet hráčok sa rozhodli neprihlásiť staršie žiačky do súťaže.