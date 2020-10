Jankovič po prehre s Interom: S našim výkonom nie som vôbec spokojný

Lučeneckí basketbalisti v 10. kole neuspeli.

31. okt 2020 o 6:05 Jozef Mikuš

LUČENEC. Basketbalisti Lučenca prišli z hlavného mesta porazení. Mužstvo trénera Petra Jankoviča odohralo zápas desiateho kola proti Interu už v piatok.

Novohradčania boli rozbehnutí, Interu sa v tejto sezóne až tak nedarí. Proti sebe sa mali postaviť druhý a piaty tím tabuľky. Predpoklady sa však nenaplnili a domáci od úvodu režírovali hru. Po prvej štvrtine vyhrávali 22:13, cez polčas sa náskok Interu zvýšil na 47:22.

Lučenčania sa snažili zabojovať v závere zápasu, k obratu im veľa nechýbalo. Na víťazstvo to však nestačilo. Po nepresvedčivom výkone sa tak z Bratislavy vrátili s porážkou.

V jedenástom kole sa BKM privíta Levice (7. 11. o 18.00 hod.).

SBL - 10. KOLO

Inter Bratislava - BKM Lučenec 66:60 (22:13, 25:9, 12:18, 7:20)

TH: 11/8 - 9/7, Fauly: 15 - 17, Trojky: 6 - 9, Rozhodovali: Ženiš, Margala, Stopka

Inter: Beručka 18, Körner 13, Lopez 11, T. Malovec 9, Fusek 4 (Musil 6, Galata 5, Borodovčák a Koller 0)

Lučenec: Murray-Boyles 16, Rób. Rožánek 10, Hawkins 8, Anikienko 5, Brown 3 (Holloway jr. 7, Jackuliak 6, Zorvan 5, Rich. Rožánek a Siládi 0)

Alberto Blanco Vila, tréner Interu: „V Španielsku som stratil môjho najlepšieho kamaráta. Podľahol nádoru na mozgu. Bol to pre mňa najdôležitejší zápas v pozícii kouča. Ďakujem mojim chlapcom za bojovnosť. Môžem povedať, že to pre mňa bolo emočne veľmi dôležité a oni ma podržali. Odohrali sme perfektný prvý polčas, po ktorom býva normálne, že nemôžeme hrať rovnako. Zvlášť nie proti druhému tímu ligy. Ale hrali sme doma štvrtý zápas a máme tretiu výhru a len jednu prehru. Mladým tímom, ako sme my, sa takéto situácie prihodia, ale hráčom chcem poďakovať za snahu.“

Michael Fusek, hráč Interu: „Výhoda domáceho ihriska tam bola. Myslím, že Lučenec nás trocha podcenil a my sme Lučenec mierne precenili. Začali sme dobre v obrane, prvý polčas sme jasne vyhrali. V poslednej štvrtine Lučenec pritlačil, my sme ten tlak nevedeli zvládnuť, a tak sa súper dostal na pár bodov.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Od obratu sme boli veľmi ďaleko. Bol to možno len nádych. Zabojovali sme na konci, ale s našim výkonom nie som vôbec spokojný. Keď si niekto myslí, že budeme takto fungovať, je to zlé. Domácim gratulujem k famóznemu výkonu, od začiatku ukázali mladosť a dravosť podporenú skúsenosťami, či už Riša Körnera alebo Miša Fuseka. Neviem, ako inak zhodnotiť tento zápas. Dostali sme sa na -4 body a znova sme začali robiť to, čo robiť nemáme: hrať sebecky miesto toho, aby sme pokračovali v nasadenom trende, a tak sme to nezvládli.“

Ostatné výsledky: hrá sa 31. 10. večer.