Odberné miesto na sídlisku Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote otvorili včas

Ráno pred odberným miestom čakalo pokojne zhruba 30 ľudí.

31. okt 2020 o 10:46 TASR

RIMAVSKÁ SOVOTA. Odberné miesto na sídlisku Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote, kde žije rómska komunita, bolo otvorené včas. Pre TASR to priamo na mieste potvrdil Roland Daňuš z Ozbrojených síl SR.

"Mám tu len jedného vojenského kvalifikovaného zdravotníka, ktorý môže robiť stery, vyhodnocovať testy a zapisovať výsledky, čo aj vykonáva. Je to náročné, o to pomalšie to ide a neviem, koľko ľudí stihneme otestovať za jeden deň," konštatoval Daňuš.

Podľa údajov samosprávy má sídlisko Dúžavská cesta viac ako tisíc obyvateľov. Ráno pred odberným miestom čakalo pokojne zhruba 30 ľudí. Na poriadok dohliadali aj členovia miestnej občianskej poriadkovej služby a polícia.

Celkovo malo byť počas víkendu v Rimavskej Sobote otvorených dovedna 27 odberných miest, niektoré v mestských častiach však budú fungovať len v sobotu a ďalšie iba v nedeľu. Viaceré miesta, ktoré však mali byť už v sobotu otvorené, sa podľa zistenia TASR nepodarilo otvoriť načas. Testovanie sa počas prvého dňa vôbec nezačne na odbernom mieste v župnom dome na Námestí Mihálya Tompu, kde na dverách visel rukou napísaný oznam, že bude funkčné až v nedeľu.

Na niektorých ďalších miestach, ktoré boli otvorené, boli od rána v radoch stovky ľudí, napríklad pri školách na Dobšinského a Športovej ulici. Ako sa TASR presvedčila priamo na mieste, napriek dažďu čakali občania pokojne a nedochádzalo k žiadnym problémom.