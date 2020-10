V Ružinej problém so zdravotníkmi nemali, rýchlo pripravení boli aj vďaka futbalu

Do novohradskej dediny sa prišli dať otestovať aj niektorí Lučenčania.

31. okt 2020 o 12:38 Marcela Ballová

RUŽINÁ. V Ružinej, ktorá je od Lučenca vzdialená 19 kilometrov, využili možnosť otestovať sa na ochorenie COVID-19 aj niektorí ľudia zo spomínaného okresného mesta. Pre technické problémy sa totiž v Lučenci dve odberné miesta otvorili neskôr. Preto namiesto čakania v rade uprednostnili cestu do neďalekej obce.

Starostu mrzí počiatočný informačný chaos

Podľa slov starostu Jozefa Líšku zatiaľ prebieha testovanie v Ružinej podľa plánu. Mrzia ho skôr veci, ktoré podľa neho samosprávy ovplyvniť nevedeli.

„Každú chvíľu sa niečo menilo, pritom samosprávy, na ktorých pleciach ležalo poriadne bremeno, súvisiace so zabezpečovaním akcie, boli odkázané na pokyny zhora. Informácie však boli raz také, potom onaké. Očakával by som profesionálnejšiu úroveň. Preto ma mrzí, že sa hovorí len o armáde či rezorte zdravotníctva. Podľa mňa treba vyzdvihnúť aj primátorov, starostov, zamestnancov úradov, vrátane všetkých dobrovoľníkov, ktorí im pomáhajú. Bez nich by štát určite túto akciu nezvládol,“ vyjadril sa prvý muž Ružinej s tým, že potrebný materiál vojaci do dediny doviezli zhruba hodinu po polnoci. Testovať sa začalo načas.

Majú štyroch zdravotníkov

V dedine s takmer deviatimi stovkami obyvateľov otestovali do 11.30 hod. zhruba 200 ľudí. Podľa slov starostu dovtedy nezaevidovali žiadny pozitívny prípad.

„Testovanie prebieha plynulo. Začali sme ráno o 6.00 hod. testovaním personálu. Patríme medzi tých šťastnejších, keďže máme štyroch zdravotníckych pracovníkov. Viem, že viaceré samosprávy mali práve v tomto smere veľký problém,“ ozrejmil Líška.

Pripomenul, že na odber sa v Ružinej čaká maximálne 10 minút a na výsledok 20 minút. Stav na odbernom mieste môžu ľudia sledovať online, prostredníctvom webovej kamery.

Starosta poukázal aj na nediscisplinovanosť niektorých ľudí, ktorí sa prišli dať otestovať. „Sú netrpezliví, nedodržiavajú stanovenú bezpečnú vzdialenosť, čo situácii určite neprospieva.“

Aj vďaka futbalu boli rýchlo pripravení

V Ružinej sa testuje v areáli futbalového štadióna. Vďaka TJ Baník, ktorý sa na futbalovú mapu Slovenska vrátil po šiestich rokoch, tu vynovili priestory a tak s ich prípravou veľké starosti nemali.

„V podstate sme na testovanie boli pripravení hneď, ako sme sa o ňom dozvedeli. Personál má k dispozícii zrekonštruované VIP priestory, oddychovú zónu, terasu, tiež mužské a ženské šatne. Strava, vrátane celodenného občerstvenia plus ovocie sú zabezpečené,“ zakončil starosta.