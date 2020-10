Juraj si privstal, na Rúbanisku boli pred testovaním dlhé rady

Na jednom z odberných miest na ZŠ L. Novomeského v Lučenci začali ľudí testovať o 7.15 hod. Ľudia o testovanie javia záujem.

31. okt 2020 o 13:08 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Pred odbernými miestami na najväčšom lučeneckom sídlisku Rúbanisko sú od rána dlhé rady. Ľudia tu postávali už dlhší čas pred začatím testovania.

Juraj Bolkarski z Lučenca posedával na plastovom „hokerlíku“ pred Základnou školou Ladislava Novomeského už od 6.00 hod. Začiatok testovania tu avizovali od 7.00 hod. Začali s 15-minútovým oneskorením.

„Keďže chcem chodiť do práce, prišiel som sa otestovať. Moju družku otestovali včera v práci. Aspoň budeme vedieť na čom sme, aj keď osobne si nemyslím, že to niečomu pomôže. Uvidíme, ako to celé dopadne,“ vyjadril sa Juraj ešte počas čakania.

„Mal som číslo 16. Pred odberom vzorky som ho odovzdal zdravotníkovi. Zdravotníci testovali z okna triedy na prízemí. Samotný odber trval niekoľko sekúnd,“ priblížil Bolkarski krátko pod testovaní a podotkol, že to bol celkom zaujímavý pocit. „Je to v pohode. Nebolí to.“

Juraj si na výsledok testu počkal pred školou zhruba 20 minút. „Som negatívny, takže môžem ísť do práce,“ zakončil s úsmevom.