Ľudia z miest sa chodia testovať do dedín, tým však dochádzajú testy

Starosta Ružinej: Ak nám do dvoch hodín nedoručia testy, tak sme dnes predčasne skončili.

31. okt 2020 o 15:58 Marcela Ballová

RUŽINÁ. Dlhé rady pred odbernými miestami v meste mnohých Lučenčanov odradili. Rozhodli sa dať otestovať na niektorej z okolitých dedín. Tým však dochádzajú testy. "Ak nám ďalšie nedoručia do dvoch hodín, tak sme dnes predčasne skončili," tvrdí Jozef Líška, starosta Ružinej.

"Na dnešné testovanie sme mali pripravených 470 testov, no do 15.30 hod. sa nám 430 z nich minulo. Prichádzali sa sem testovať ľudia z mesta, keďže podľa mojich informácií chýbajú napríklad testy v Opatovej," konkretizoval starosta s tým, že dedina mala mať k dispozícii na dva dni 630 testov. "Pri takomto trende testovania by sme ich spotrebovali už dnes," zdôraznil a pokračoval:

"Boli sme informovaní, že keď minieme 60 percent testov, tak automaticky nám dodajú ďalšie. Minuli sme už 90 percent a nikto nič nedodal, takže uvidíme, ako sa situácia vyvinie."

Pozitívnou informáciou je, že v Ružinej dnes nezaevidovali pozitívny prípad.