Športové NAJ: Balciarová miluje, keď na tatami ide do tuhého

Skúsená karatistka z Rimavskej Soboty bola hostkou v našej rubrike.

1. nov 2020 o 12:09 Jozef Mikuš

RIMAVSKÁ SOBOTA. Pochváliť sa môže bohatou zbierkou titulov a medailí z juniorských i seniorských kategórií.

Dlhú dobu bola v Európe neporaziteľná, do 21 rokov bola svetovou jednotkou. Má rada jedlo, dobré pitie, nakupovanie i žolíka s babkou a mamou.

Hostkou v rubrike Športové NAJ bola karatistka Dorota Balciarová.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Keď ma neprávom nenominovali na majstrovstvá sveta do Madridu. Veľmi dlhý čas som to nevedela stráviť.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Určite hetrik z kadetských a juniorských kategórií. Dlho som bola neporaziteľná v Európe a na svete som bola do 21 rokov na prvej svetovej priečke.

Dorota Balciarová Vek: 26 Prezývka: Dory, Doda Zápasila za: Uraken Rimavská Sobota, KK Nové Zámky, Tekdan Bratislava, Dukla Banská Bystrica Dosiahnuté úspechy: EKF European championships cadet 2009 Paris 1. miesto; WKF World championships cadet 2009 Morocco 3. miesto; EKF European championships cadet 2010 Izmir 1. miesto; EKF European championships junior 2011 Nový Sad 1. miesto; WKF World championships junior 2011 Melaka 3. miesto; EKF European championships Junior 2012 Baku 3. miesto; EKF European championships U21 2013 Konya 3. miesto; WKF World championships U21 2013 Guadalajara 2. miesto; EKF European championships U21 2015 Zurich 2. miesto; WKF World championships senior 2016 Linz 7. miesto; WKF European championships senior 2018 Nový Sad 3. miesto. V súčasnosti: karatistka Dukly Banská Bystrica

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať karate?

Určite latinskoamerickým tancom, no rodičia ma v tom nepodporovali tak ako v karate.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Vyhrať majstrovstvá sveta.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdá?

Keď ma po dlhých rokoch prvýkrát nominovali na majstrovstvá Európy do seniorskej kategórie a hneď na prvýkrát som doniesla kov po 8 rokoch. Dokázala som sebe aj ostatným, že som naozaj dobrá a dokážem nosiť medaily.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Na taký si nespomínam.

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Dlho som ho nemala, iba predstavu o ideálnom vzore. No keď Rika Usami vyhrala majstrovstvá sveta, stala sa mojím vzorom po tom, čo som videla video z finálového zápasu.

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne ktorý šport nemáte rada?

Nedá sa povedať, že nejaký šport nemám rada. Určite by som žiadny nerušila, nie je to v mojich kompetenciách a hlavne každý šport má veľa priaznivcov, tak prečo im kaziť chuť z hýbania sa, prípadne z nejakého koníčka?

Aký bol váš najkrajší alebo najlepší športový moment na tatami?

Vždy som milovala moment, keď išlo do tuhého a keď bolo ešte rozhodovanie na vlajky a čakalo sa na verdikt. Hlavne keď išlo o medailové zápasy. Moment pred zdvihnutím vlajok sa zdá nekonečný a napätie by sa dalo krájať. Nevraviac o šťastí a pocite, keď sa rozhodne v môj prospech.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Určite Japonku z mojej mládežníckej kategórie Kiyou Shimizu, ktorú som nikdy nezdolala a nakoniec sa jej podarilo vyhrať aj majstrovstvá sveta seniorov.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Myslím, že Maria Fursova z Bieloruska. Sme ako sestry a hovoríme si všetko. Vždy sa navzájom podržíme a úprimne si prajeme. Je to baba, ktorá tvrdo maká a chápe karate rovnako ako ja. Vždy sa máme o čom zhovárať a máme spolu veľa krásnych zážitkov z turnajov a mimo nich.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Ja som celkom papáčik. Milujem jedlo, prípravu, varenie, pečenie a zakladám si na peknej estetike na tanieri. Veľmi rada mám údeného lososa, olivy, cestoviny, sušené paradajky, čučoriedky, maliny a čokoládu. Celkovo milujem taliansku a japonskú kuchyňu.

Z našej kuchyne nikdy neodolám kyslej kapustnici, makovým šúľancom a babkinej maďarskej tarhoni. Najväčšiu úchylku mám na mamkine domáce rafaelo guličky, kde cesto kradnem už pri príprave. Z nápojov milujem kávu na všetky spôsoby. Najnovšie vyhľadávam „filter“, čo ma naučila piť kamarátka z Brna, no mám pocit že v mojom okolí to veľmi ešte „nefičí“. Milujem tiež piňa coladu, tonic presso, mojito a čaj z materinej dúšky.

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Prázdniny s Kate Winslet a Cameron Diaz. Pustím si to minimálne raz za rok a nechám sa unášať vianočnou atmosférou a, samozrejme, romantickým snením. Tiež zbožňujem Krásku a zviera. Zo seriálov som milovala telenovely, keď som bola malá.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Uff , tak počúvam každý druh muziky, záleží od nálady. Najradšej mám RnB, jazz a blues, chillout a rytmy kizomby, bachaty a regetonu. Zo spevákov milujem Beyoncé, Jhene Aiko, Chrisa Browna, Drakea, Swae Lee, Ozunu, Malumu...

Je ich veľmi veľa, no nepohrdnem ani folklórom.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Knihy som do určitej doby nečítala, no tento rok som ich počas karantény prečítala asi najviac v živote. Ktorá je najobľúbenejšia, to neviem povedať. Viac sa mi páčia odborné knižky, kde sa môžem niečo naučiť, alebo preferujem filmy.

Rada si prečítam aj také somarinky ako vplyv mena na život, vplyv farieb v interiéri feng šuej, čakry, liečenie bylinkami a ezoteriku.

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Nakupovanie, je to vyslovene „pastva pre oči“. Úplne ma to vypína a myslím len na jednotlivé kúsky, farby, vzory a kombinácie oblečenia. Alebo rada chodím do tých vianočných obchodov a obchodíkov s maličkosťami, darčekmi a kvetmi. Veľmi sa mi to páči. Taktiež si rada lakujem nechty a rada hrám žolíka s babkou a mamkou pri káve. Je to už taký rituál.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Veľmi ma fascinuje tenistka Serena Williams a Marc Marquez, pretekár Moto GP. Je na trati veľmi drzý, ide si za svojím veľmi húževnato a, samozrejme, je pekný.