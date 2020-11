Oprava obecného úradu v Cinobani za viac ako 400-tisíc eur sa posúva

Pre námietky bude na práce vyhlásené nové verejné obstarávanie.

2. nov 2020 o 10:29 SITA

BANSKÁ BYSTRICA . Komplexnú rekonštrukciu exteriérových priestorov budovy obecného úradu v Cinobani v okrese Poltár spojenú so znížením energetickej náročnosti objektu za viac ako 400-tisíc eur už v roku 2017 pripravila miestna samospráva. Podľa vestníka Úradu pre verejné obstarávanie bolo na túto zákazku zrušené už tretie verejné obstarávanie.

Ako tlačovú agentúru SITA informoval starosta obce Cinobaňa Jozef Melicher, robí to pre obec agentúra a bude vyhlásené nové verejné obstarávanie, lebo tam boli námietky.



"Ak by sme verejné obstarávanie neriešili po novom, tak by tam bola nejaká korekcia vo výške 10 %, preto som sa rozhodol opakovať to dovtedy, kým to bude bez týchto korekcií," objasnil starosta a dodal, že verí, že sa to už konečne podarí a začne sa s obnovou budovy.



Predmetom zákazky má byť podľa údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zateplenie fasády a stropu, výmena okien a dverí, rampa pre imobilných občanov, ústredné kúrenie, vetranie a elektroinštalácia.