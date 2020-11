Znovu otvoria, ale budú chcieť pri vstupe certifikát s negatívnym výsledkom

Mestské múzeum v Lučenci i synagóga sa opäť otvárajú pre verejnosť.

2. nov 2020 o 14:23 Radovan Vojenčák

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Od utorka 3. novembra sa znovu otvoria brány kultúrnych inštitúcií v Lučenci. Zatiaľ tak učinia Radnica - Mestské múzeum Lučenec a Synagóga v ktorej je umiestnená výstava Stroje Leonarda da Vinci. V mestskom múzeu môžu návštevníci nazrieť do histórie mesta, jeho pracovníci pripravujú v rámci Mesiaca fotografie výstavu troch fotografov tematicky zameranú na Lučenec.

"Múzeum otvárame opäť v štandardnom režime. Výstava v synagóge, ktorú doteraz videlo vyše 3 300 návštevníkov sa opätovne otvára zajtra od 11.00 hod. a bude otvorená denne do 19.00 hod. Dúfame, že už bude pokračovať bez prerušenia až do jej plánovaného konca v decembri," povedala Andrea Moravčíková, vedúca mestského múzea. Upozornila prípadných návštevníkov, že do 12. novembra akceptujú pri kúpe vstupenky aj kultúrne poukazy, ktoré dostávajú školáci.

"V prípade škôl to vieme spraviť aj tak, že školy dodajú za žiakov poukazy do stanoveného termínu, dostanú v adekvátnej hodnote od nás vstupenky, ktoré si budú môcť po dohode uplatniť v hocijakom termíne až do konca trvania výstavy. O podrobnejšie informácie nás môžu požiadať buď na mailovej adrese info@lukus.sk, alebo telefónnych číslach 047/433 45 90 a 0911 733 980," upresnila Moravčíková a upozornila ešte na jednu, aktuálnou situáciou vyžiadanú "novinku":

„Okrem dodržiavania ostatných hygienických opatrení, akými je dezinfekcia rúk pri vstupe, či počet ľudí, ktorí môžu byť v jednom momente v našich expozíciách musíme žiadať od návštevníkov certifikát s celoplošného testovania s negatívnym výsledkom, alebo potvrdenie vydané pri PCR teste."

Súvisiaci článok