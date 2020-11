Gitara mu je vernou družkou už od detstva

Gitarista Róbert Krajči z Lučenca už takmer štvrťstoročie hrá žáner, ktorý má len úzky okruh priaznivcov.

30. nov 2020 o 0:23 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Už od detstva ho lákala otcova gitara. Chytil ju do rúk a už nepustil. Róbert Krajči je samoukom a v začiatkoch "odkukával gitarové riffy od svojich hudobných idolov. Hudba je jeho koníčkom, ktorý ho neopúšťa. Hoci má vlastnú kapelu Definition, ktorá už oslávi na budúci rok štvrťstoročie je známy len neveľkému okruhu ľudí. Určite je to aj tým, že sa venuje hudbe, ktorá si nenašla cestu do slovenských rádií a nebodaj aj televízií. Progresívny heavy metal je štýl o ktorom viacerí ani nechyrovali. Hoci je plný silných melódií a v prípade Definition aj melodického vokálu.

Aktuálne vydáva kapela vo vlastnej produkcii album Faded Reflection (v preklade Vyblednutý odraz). Ten však rozhodne vyblednuto nepôsobí a je asi najlepším počinom čo kapela za svoju existenciu stvorila. Nielen tento fakt prispel k tomu, že sme sa o ňom s Róbertom Krajčim porozprávali. Je to môj rovesník a dlhoročný známy tak som si napriek predpísaným pravidlám dovolil mu tykať.

Takže začnime pekne od začiatku. Kedy a ako si sa dostal k hraniu na gitaru?

No už v podstate od detstva. Otec hrával na gitare a doma bola opretá španielka (akustická gitara) a proste som to chcel skúsiť aj ja ako mi to pôjde, zo začiatku sa mi to zdalo zložité. Otec mi ukázal prvé tri akordy a potom sa to začalo rozvíjať. Vtedy som samozrejme neuvažoval nad tým, že budem hrať v nejakej kapele, to prišlo až časom. Taktiež sme mali doma kotúčový magnetofón a rôzne nahrávky. Na začiatku ma zasiahol hit Final Countdown od kapely Europe, ktorý pozná asi každý. Bolo to komerčné, ale malo to v sebe takú severskú originalitu.

Ďalšou nahrávkou bola kapela Bon Jovi a ich album Slippery When Wet s dobrou šťavnatou gitarou Richieho Samboru, ale raz otec pustil album od gitaristu Yngwie Malmsteena a nešlo len o jeho virtuozitu, ale tam som pocítil prvý krát v hudbe aj umenie. Asi v sedemnástich som aj vďaka albumom kapely Queensrÿche už som už vedel kam sa chcem uberať aj ja, pretože u nich už boli aj myšlienky a pocity vyjadrené v hudbe v dokonalej symbióze.

Si teda samouk?

Áno, teda z toho čo som videl a počul. Často len z nejakých videokaziet, kde bol obraz rozmazaný, veľakrát to skákalo, veľakrát sme na to nadávali, ale "morili sme sa s tým a pomaly to šlo.

A už prišiel na scénu Definition?

Kapelu Derfinition sme začali formovať od januára 1996. Spevákom bol Vladimír Kravec z ďalšej lučenskej kapely Aeneas. Vydali sme aj dvojskladbovú demonahrávku. Už som počúval aj iné kapely ako napr. Black Sabbath, Helloween a taktiež rôzne progresívne kapely ako Dream Theater a už bolo cítiť v našej hudbe prvky aj odtiaľ. Doteraz robím rozmanitú hudbu. Chceli sme hrať veci zložitejšie, až nad naše vtedajšie schopnosti, ale našťastie sa človek časom naučí robiť hudbu komplexnejšie. A za našou nahrávkou z roku 2005 Picture of Mind si už môžeme stáť, tá bola už vyzretejšia o čom svedčia aj dobové recenzie. Vtedy sme sa už naučili robiť hudbu prístupnejšiu, bez nejakých zbytočností. Predzvesťou bola už skladba White Night nahratá v roku 1999.

Bola zostava kapely stabilná?

Nie, zmeny zostavy boli časté. Proste boli lepšie aj horšie časy, ale to je súčasťou asi každej kapely. Od roku 1999 máme, ale stabilného speváka. Je ním Ivan Bozó z Rimavskej Soboty. Nenahrali sme za tie roky veľa nahrávok, ale myslím si, že keď je kapela zmluvne viazaná a vydáva albumy, lebo musí tak sa to v ich kvalite odrazí. My sme mali za tie roky odkedy existujeme aj asi dva roky nečinnosti.

Je hranie na gitare niečím čo by ti chýbalo, kebyže sa mu prestaneš venovať? O tom, že ťa to baví svedčí fakt, že hráš v ďalšom zoskupení.

Človek do toho dáva kúsok zo svojho ja, svoju dušu. Kapitulovať je možno ľahký krok, ale potom akoby človek ak s tým prestane zo dňa na deň stratil kus zo svojej identity. A áno hrám ešte v ďalšom projekte. V kapele Dr. Mundi, ktorá hrá iný štýl, ale keďže tam hrám ja tak sem tam prepašujem aj metalové prvky. Na basgitaru tam hrá Roland Krisztián, ktorý produkoval aj našu novú nahrávku. Teraz v rámci korony nahrali niekoľko skladieb v akustických verziách. Veľmi si cením čisto inštrumentálnu nahrávku, ktorú sme v trojici, ešte s bubeníkom Jánom Csányim nahrali. Vtedy fungovala veľmi dobre vzájomná chémia a na výsledný produkt som veľmi hrdý, je to možno to najlepšie na čom som sa podieľal.

Ako teda vznikala aktuálna nahrávka tvojej "domovskej" kapely, Definition?

Skladby vznikali postupne už od roku 2015. Niektoré témy som mal už pripravené skôr, iné akou je hneď titulná Faded Reflection, bola rýchlou múzou pred nahrávaním a vôbec sme sa s ňou nemaznali. Zahrali sme ju od podlahy a dopadla perfektne. Vzhľadom na súčasné technické možnosti domácich štúdií, si už človek nemusí preplácať drahé nahrávacie štúdiá a cestovať za nahrávaním niekam ďaleko, ako tomu bolo v minulosti. Samozrejme treba mať na to aj človeka, ktorý s tým vie pracovať a vie ako má znieť moderný zvuk 21. storočia. Takýmto človekom je už spomínaný Roland, ktorý tento album produkoval, mixoval a mastroval (je to konečná fáza v procese hudobnej produkcie, ktorej cieľom je zharmonizovať znenie všetkých piesní. - pozn. red.). Už predchádzajúci nahrávku Nomen Est Omen nám robil on a myslím si, že hlavne vďaka nemu má skvelý zvuk.

Samotné nahrávanie začalo v lete 2019 bicími, tie sme nahrávali v skúšobni a gitary a klávesy sa nahrávali u mňa doma. Klávesy sú v troch skladbách, nahral ich Laco Gilaník, ktorý kedysi pôsobil v krtíšskej kapele Midnight Scream. Ostatné klávesy som nahrával ja. Basovú gitaru nahrával tiež u mňa doma náš basgitarista Peter Galád. Spevy sme začali nahrávať tiež v skúšobni, kým nám ju nezavreli pre nevyhovujúcu elektroinštaláciu, nachádzala sa totiž v budove Divadla B.S. Timravy. Zvyšok spevov sa teda tiež nahrával u mňa doma. Nahraté veci nám postupne posielal producent zmixované späť a tak sme vedeli kde treba ešte vylepšiť. Spomalila nás aj korona, keďže sme sa spočiatku báli stretávať. Myslím si, že výsledný zvuk je naozaj moderný a priam delový, za čo sme Krisztiánovi naozaj vďační.

DEFINITION Zľava: Ivan Bozó, Róbert Krajči, Peter Galád, Peter Sivok (zdroj: FB: Definition)

Ako by si ho stručne opísal?

Myslím si, že sa jedná a najtemnejší a najtvrdší materiál kapely. Obsahuje sedem skladieb. Každá skladba je jedinečná, ale napriek tomu je v titulnej skladbe zhrnutie myšlienok všetkých skladieb. Texty napísal náš spevák, ktorého dopĺňala kreatívnymi nápadmi jeho dcéra Alexandra. Sú plné metafor, pocitov, ktoré človek zažije v rámci situácií v ktorých sa nachádza.

Obal vyjadruje pre zmenu blednutie našich spomienok na detstvo či mladosť. Vytvorila ho grafička Mária Dvorčáková.

Aké máte ciele s albumom? Nerezignovali ste po rokoch na snahu rozšíriť okruh svojich fanúšikov?

Budeme ho posielať na recenzie všetkým časopisom a médiám. vzhľadom na výborný zvuk aj do internetových rádií. Už nás jedno slovenské hrá (internetové rádio Metalscéna pozn. red.) a rovno dve skladby. Čo nás naozaj teší. Keby o nahrávku prejavilo záujem nejaké vydavateľstvo nebudeme sa určite brániť. Ale už si nerobíme ilúzie o našich vydavateľstvách a ani rádiách.

Celkovo je to s nami ťažšie, keďže hráme tzv. intelektuálny metal a ten nemá veľa fanúšikov. My nechceme skončiť ako kopa regionálnych muzikantov, ktorí hrávajú často, ale len vďaka tomu, že rezignovali na vlastnú tvorbu a hrajú iba prebraté skladby.

Na stránke bandzone.cz, kde máme tiež profil našej kapely sme ku starším skladbám pridali tri novinky ktoré si tam záujemcovia môžu hocikedy vypočuť a keď budú mať záujem o naše nové CD nech sa nám ozvú cez sociálnu sieť a radi im ho dodáme.

Pomaly už bežná otázka. Ovplyvnila vás ako kapelu koronakríza? Myslím okrem už spomínaného spomalenia nahrávania vášho albumu.

No viac nás ovplyvnilo zavretie našej skúšobne, lebo teraz by sme mohli viac skúšať a pripraviť sa na propagáciu nášho albumu a možno aj začať tvoriť nové skladby. Koronavírus nás ovplyvnil hlavne v tom, že by sme radi pokrstili naživo náš album, ale nemôžme, ale ak sa na jar bude dať určite nejaký koncert spojený s krstom spravíme.

Obal albumu Faded Reflection od kapely Definition. (zdroj: zdroj foto:Róbert Krajči)