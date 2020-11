Vlani sme mali skúsenejší káder, tvrdí tréner MŠK Novohrad Kéry. Výmeny na poste kouča sa neobáva

S trénerom aj prezidentom MŠK Novohrad Lučenec sme sa obzreli za uplynulými mesiacmi vo futbalovej Tipos III. lige Stred.

3. nov 2020 o 13:35 Jozef Mikuš

LUČENEC. Tri štvorky svietia v tabuľke Tipos III. ligy Stred v riadku lučeneckého MŠK Novohrad. Pelikáni v dvanástich jesenných kolách štyrikrát vyhrali, štyrikrát remizovali a štyrikrát pocítili chuť prehry.

Lučencu k ukončeniu jesennej časti chýba odohrať derby v Rimavskej Sobote, doma privítať Bánovú a vycestovať do Námestova.

Zatiaľ nie je jasné, či bude možnosť dohrať zostávajúce kolá ešte tento rok, alebo sa futbalová jar začne skôr.

„Nemám predstavu, ako sa rozhodne. Počul som, že by sa mohlo dohrať v novembri na umelej tráve alebo by sa začalo skôr na jar. Neviem si však predstaviť, ako by to zvládlo Fiľakovo, ktorému zostáva až šesť zápasov. Počul som aj variant, že v prípade nedohratia súťaže by sa výsledná tabuľka vytvorila spojením výsledkov tejto a minulej nedohratej sezóny. To by však podľa mňa bolo neregulárne,“ vyjadril sa tréner MŠK Novohrad Lučenec Miroslav Kéry.

Nestabilná obrana