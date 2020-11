Prehru v Lučenci sme si nezaslúžili, v Hrádku sme vybuchli. Tréner FTC Bari hodnotí futbalovú jeseň

Fiľakovu ostáva odohrať šesť jesenných zápasov.

4. nov 2020 o 15:14 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. A mužstvo FTC Fiľakovo stihlo na jeseň sezóny 2020/21 odohrať len deväť zápasov. Oproti väčšine ostatných treťoligistov tak žlto-modrí majú trojzápasovú stratu.

Tú spôsobil nový koronavírus, ktorý sa koncom septembra objavil v FTC.

Zverencom trénera Eugena Bariho tak ostáva odohrať zápasy proti Rakytovciam, Rimavskej Sobote, Bánovej, Námestovu, Kalinovu a Martinu. Kormidelník áčka neočakáva, že sa zápasy dohrajú tejto rok.

„Najideálnejšie by podľa mňa bolo začať skôr na jar a skončiť neskôr. Na letnú prípravu by možno ostalo menej času, ale asi sa to inak nedá. Najmä v našom prípade, keďže na dohrávky potrebujeme viac času ako ostatní. Jar pre nás zrejme bude veľmi náročná. Odohrať 21 zápasov dá zabrať,“ zamyslel sa tréner Eugen Bari.

Kolísavé výkony

Fiľakovo v deviatich jesenných zápasov štyrikrát zvíťazilo, dva razy remizovalo a trikrát prehralo.