Lučenec tretíkrát v sezóne zdolal Prievidzu. Čaká ho súboj o druhé miesto

V stredu sa hrali zápasy 16. kola SBL.

5. nov 2020 o 9:14 Jozef Mikuš

LUČENEC Po nevydarenom 10. kole SBL sa Lučenec v stredu (4. 11.) vybral na palubovku Prievidze, kde mužstvo čakala predohrávka 16. kola.

BKM si s Prievidžanmi poradil najskôr koncom septembra (79:67). Lučenčania vyhrali aj v závere októbra na domácej palubovke výsledkom 77:71. Stredajší duel dopadol z pohľadu výsledku takmer identicky a BKM si po víťazstve 78:72 odniesol ďalšie dva body.

Veľa však nechýbalo a radovať sa mohli domáci, ktorým sa darilo znižovať náskok hostí. Tím Petra Jankoviča a Zuzany Žirkovej si ale víťazstvo ustrážil.

Lučenec v 11. kole v súboji o druhú priečku doma privíta Levice (7. 11. o 18.00 hod.).

SBL - PREDOHRÁVKA 16. KOLA

BC Prievidza - BKM Lučenec 72:78 (18:17, 14:20, 17:25, 23:16)

TH: 21/17 - 17/8, Fauly: 19 - 22, Trojky: 7 - 4, Rozhodovali: Šarišský, Margala, Uhrin

Prievidza: Vašl 20, Louiserre a Robertin po 8, Bjeletič 7, Majerčák 6 (Seljaas 16, Pasovský 3, Kincel a Lukáč po 2, Matuška 0)

Lučenec: Rób. Rožánek 18, Hawkins 10, Murray-Boyles 9, Anikienko 8, Brown 5 (Jackuliak 10, Holloway jr. 7, Zorvan 6, Siládi 5)

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Gratulujem hráčom k víťazstvu, nebol to ľahký zápas. Nie sme momentálne v rozpoložení, aby sme sem mohli prísť v úplnej pohode. V zápase sme viedli už o 20 bodov, ale vrátili sme sa k hre, ktorú nechceme hrať a vlastnými chybami sme dovolili súperovi dostať sa späť do zápasu. Koncovku sme ale takticky zvládli, zabojovali sme a som rád aj za takéto víťazstvo. Myslím si, že v Prievidzi veľa tímov vyhrávať nebude, takže sa teším.“

Simeon Jackuliak, hráč Lučenca: „Cez týždeň sme si povedali čo chceme zmeniť. Už na rozcvičku sme nastúpili iní ako predtým. Predviedli sme hru, akú chceme hrať, s energiou a bojovnosťou. Až na záver, v ktorom nám odišla koncentrácia, dopadol zápas dobre.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Maroš Helmecy, tréner Prievidze: „Stretnutie sa mi hodnotí veľmi ťažko, nakoľko mám pocit, že nie všetci sme boli v hale. Aj napriek tomu, že sme hrali katastrofálne v útoku, aj v obrane a mali sme 25 strát, s ktorými sa dá vyhrať len veľmi ťažko, tak zápas sme prehrali o šesť bodov. V priebehu stretnutia sme prehrávali už o dvadsať bodov, ale dokázali sme sa vrátiť späť do zápasu. Škoda koncovky, kde nám možno už chýbali sily a čas. Obrat sme však začali neskoro. Neboli sme koncentrovaní celých štyridsať minút a nehrali sme hru, ktorú máme hrať. Stále si budeme v šatni prizvukovať, že ak chceme vyhrať zápas, tak musíme hrať koncentrovane a s energiou celý zápas. Ak to tak nebude, tak vyhrávať nebudeme. Skúsime si to ale rozanalyzovať. V sobotu nás čaká derby. Verím, že si ho fanúšikovia budú môcť užiť na obrazovkách a ja urobím všetko preto, aby sme v ňom podali diametrálne odlišný výkon, ako to bolo teraz.“

Jakub Pasovský, hráč Prievidze: „Rozhodlo množstvo stratených lôpt a útočných doskokov súpera, čo dokázal efektívne využiť. Zápas sme neodohrali s energiou a koncentráciou, s akou by sme mali. Musíme sa z toho poučiť a pripraviť sa na ďalší zápas.“ (zdroj: basketliga.sk)

Ostatné výsledky: Inter Bratislava - Patrioti Levice 62:76 (11:13, 19:19, 17:28, 15:16), Spišskí Rytieri - MBK Baník Handlová 92:79 (24:34, 21:16, 30:15, 17:14).