Na pohyb v červenom okrese bude potrebné mať po víkende aktuálny test

Tie z prvého kola celoplošného testovania v nich nebudú už platiť.

5. nov 2020 o 14:02 TASR

BRATISLAVA. Ktokoľvek, kto sa po tomto víkende bude chcieť pohybovať v takzvaných červených okresoch, ktoré budú podliehať druhému kolu celoplošného testovania, musí mať k dispozícii aktuálny test na ochorenie COVID-19. Na stredajšej tlačovej konferencii v parlamente to povedal premiér Igor Matovič (OĽANO).

Ak niekto bude potrebovať ísť v budúcom týždni napríklad z Bratislavy do okresu Dunajská Streda, v ktorom bude opäť testovanie, musí mať podľa premiéra certifikát o tom, že absolvoval test alebo potvrdenie o absolvovaní PCR testu. Potvrdil, že keďže ešte nebudú v každom okrese zriadené mobilné odberové miesta, bude treba cez víkend ísť na test zo zeleného do červeného okresu.

Matovič tiež povedal, že obce, ktoré sú na hranici medzi takzvanými červenými a zelenými okresmi, budú zrejme vystavené väčšiemu náporu ľudí. Poprosil ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO), aby s tým rezort počítal a aby v dostatočnej kapacite zabezpečil testovacie miesta aj na pretestovanie ľudí, ktorí prídu z vedľajších okresov. Matovič nechce brániť ľuďom sa dať dobrovoľne

otestovať, respektíve sa dať otestovať, pokiaľ potrebujú ísť cez týždeň do červených okresov.

"Urobíme všetko preto, aby od pondelka bola k dispozícii možnosť otestovať sa v každom okresnom meste, ktoré je v zelenom pásme, kde nebude druhé kolo pretestovania. Keď napríklad v utorok bude niekto potrebovať ísť do druhého regiónu, aby si mohol ísť urobiť test, a mať tak aktuálny," priblížil Matovič.

Premiér sa obáva náporu na testovanie na dobrovoľných miestach, kde bude možné sa ísť dať otestovať zadarmo. "Poprosil som dnes (streda) ministra zdravotníctva, aby urobil všetko preto, aby od pondelka boli tieto odberové miesta k dispozícii v 25 okresoch, plus v Bratislave a Košiciach viacero, lebo aj tu je viacero okresov a väčší počet ľudí," dodal.

Premiér ešte v pondelok (2. 11.) avizoval, že vo všetkých okresných mestách vzniknú mobilné odberové miesta, kde sa budú môcť ľudia bezplatne otestovať antigénovými testami. Zároveň sa má druhé kolo testovania realizovať počas najbližšieho víkendu v najviac