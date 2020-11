Parlamentný výbor bude riešiť biznis primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka

Podnet podalo Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Rimavskej Sobote, ktoré upozorňuje na možné porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5. nov 2020 o 17:24 SITA

RIMAVSKÁ SOBOTA. Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre nezlučiteľnosť funkcií bude riešiť biznis poslanca NR SR za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka.

Podnet podalo Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Rimavskej Sobote, ktoré prípad vyšetruje.

Výbor zároveň upozorňuje na možné porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. V tlačovej správe o tom informovalo tlačové oddelenie strany Za ľudí.



Strana vysvetľuje, že v roku 2011 Šimko ako primátor mesta Rimavská Sobota uzavrel so spoločnosťou Štýl, spol. s r.o., kde mal a má obchodný podiel, jeho manželka tam bola a je štatutárkou a podiel v nej mali a majú aj jeho deti, zmluvu o nájme mestských pozemkov.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Primátor nemôže uzavrieť dlhodobý prenájom s firmou, kde figuruje ako spoluvlastník alebo je tam štatutár jeho blízky rodinný príslušník. Mesto zmluvu ale nezverejnilo v stanovenej lehote, preto je zmluva právne nulitná – neplatná, ako by sa ani neuzavrela (podpísaná však je). Primátor Šimko hovorí, že skutok sa teda nestal a nie je čo na výbore riešiť,” píše sa v tlačovej správe s tým, že takto uzavretá zmluva je v rozpore so zákonom o majetku obcí. Podľa hlavného kontrolóra mesta však splátky za prenájom pozemku prichádzali, aj keď s omeškaním niekoľko rokov a toto na výbore nepoprel ani Šimko.



„K peňažnému plneniu zjavne dochádzalo, možno stále dochádza. A deje sa tak za podmienok, ktoré boli dohodnuté v zmluve, čiže za nevýhodných podmienok. Zmluva bola uzatvorená bez súťaže a podľa tvrdenia hlavného kontrolóra mesta bola uzavretá v rozpore so všeobecne záväzným nariadením mesta. Preto je nevyhnutné, aby sme sa ako výbor týmto podnetom zaoberali. Proti môjmu uzneseniu bol Šimko a poslanci Smeru,” povedal člen výboru Tomáš Lehotský (Za ľudí). Výbor schválil uznesenie, ktorým žiada Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Rimavskej Sobote a mesto Rimavská Sobota o poskytnutie ďalších informácií.