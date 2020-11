Testovať sa bude cez víkend aj v Rimavskej Sobote a vo Fiľakove

Samosprávy tak zareagovali na záujem svojich občanov.

6. nov 2020 o 5:48 (rv)

Článok pokračuje pod video reklamou

RIMAVSKÁ SOBOTA/FIĽAKOVO. Druhé kolo celoplošného testovania sa koná iba v okresoch, ktoré mali v prvom počet pozitívnych prípadov vyšší ako 0,7 percenta. Všetky okres nášho regiónu boli pod touto úrovňou. Ale pravdepodobne aj kvôli potrebe aktuálneho certifikátu z druhého kola pri návšteve okresov, ktoré presiahli túto úroveň zaznamenali viaceré samosprávy záujem niektorých občanov o možnosť testovať sa aj druhý krát. V ústrety im vyšli v Lučenci, pridávajú sa aj Fiľakovo a Rimavská Sobota.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Lučenci bude záujemcom o testovanie k dispozícii jedno odberné miesto Čítajte

„Okresný úrad Rimavská Sobota v súčinnosti s Mestom Rimavská Sobota na základe požiadaviek občanov ako aj starostov priľahlých obcí zriadili dva odberné miesta pre celoplošné testovanie občanov na Covid-19. Testovanie sa uskutoční v budove Župného domu, Námestie M. Tompu 2, Rimavská Sobota a v ZŠ Š.M. Daxnera, Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota," uviedla miestna samospráva na svojej internetovej stránke.

Odber sterov sa bude vykonávať v sobotu a v nedeľu(7.-8. novembra) od 08.00 hod. do 20. 00 hod.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na pohyb v červenom okrese bude potrebné mať po víkende aktuálny test Čítajte

Aj vo Fiľakove zaznamenali záujem o dobrovoľné testovanie a tak sa rozhodli záujemcom vyjsť v ústrety.

„Viacerí fiľakovskí občania sa na nás v posledných dňoch obrátili s prosbou, aby sme sa pokúsili vytvoriť cez víkend odberné miesto na dobrovoľné testovanie na covid-19. Naša samospráva sa preto obrátila s touto žiadosťou na Okresný úrad v Lučenci, ktorý žiadosť mesta schválil," informovala samospráva prostredníctvom sociálnej sieti a dodala, že od štátu dostane testy a armádnu logistickú výpomoc, pričom ostatné výdavky uhradí mesto.

Odberné miesto otvoria v sobotu 7. novembra v priestoroch mestskej tržnice v časovom rozmedzí od 8:00 do 20:00 hod. Testovanie bude aj teraz bezplatné a účasť bude nepovinná.

„Odporúčame ju predovšetkým občanom, ktorí pracujú v tzv. červených okresoch, budú mať do nich nasledujúci týždeň nejakú cestu alebo žijú v jednej domácnosti s osobami patriacimi do ohrozenej kategórie. Samozrejme, testovania sa môžu zúčastniť aj ďalší, ktorí to považujú za potrebné," zakončilo vedenie mesta.