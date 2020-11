Osaďan po prehre v Poľsku: Verdikt nebol spravodlivý

Profesionálny boxer z Novohradu nesúhlasí s verdiktom, ktorý mu v Poľsku priniesol prehru proti domácemu pästiarovi.

6. nov 2020 o 7:38 Jozef Mikuš

KALONDA. Po troch mesiacoch sa do boxerského ringu vrátil Zsolt Osaďan. Profesionálny pästiar z Kalondy pri Lučenci ukončil júlového súpera v prvom kole a rovnaké plány mal aj s tým októbrovým.

Zápas u poľských susedov však nevyšiel podľa predstáv mladého Novohradčana, hoci prípravu sa s trénerom snažili ušiť práve na skúseného Poliaka Kamila Mlodzinskeho.

„Súpera sme v posledných týždňoch sledovali a podľa toho sme zvolili taktiku do zápasu. Nebolo to ľahké, keďže išlo o skúsenejšieho boxera. V profi ringu to bol môj prvý naozaj skúsený boxer, no takéto výzvy mám rád,“ začal Osaďan.

Čerstvý majster Slovenska v kickboxe sa na duel pripravoval pod vedením Lukáša Filku aj s partiou z lučeneckého Fortisu. Protipandemické opatrenia zasiahli aj box, čo sa odzrkadlilo na kvalite tréningov.

Opatrenia sa dotkli aj zápasu, ktorý sa uskutočnil pred prázdnymi sedadlami. Súboj však vysielala poľská televízia. Prázdne hľadisko po 6 kolách videlo prehru Zsolta Osaďana na body.

Verdikt podľa neho spravodlivý nebol.

„Bol som sklamaný. Vedel som, že to je naše a patrične som to dal najavo. No čo už, aj takto nespravodlivý niekedy býva tento šport, ale ja som si už po tých rokoch a krádežiach zo strany rozhodcov zvykol,“ skonštatoval Osaďan.

„Chyba bola v tom, že súper je boxerom domácej stajne. Mohol som v ten večer boxovať aj výraznejšie, no víťazstvo by mi aj tak nedali, len ak by som ho knokautoval. Zápas som podľa každého mal vyhratý. Tréner aj ja sme boli s výkonom celkom spokojní a to je pre mňa to najdôležitejšie. Po zápase sa na internete spustila diskusia aj medzi Poliakmi, ktorí sa až smiali, ako ma okradli,“ zhodnotil.

Úspešný pästiar chce nešťastný večer zo seba čo najskôr striasť a už teraz sa sústredí na ďalší výkon. Konkrétny zápas ešte dohodnutý nemá.