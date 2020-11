V Lučenci je veľký záujem o testovanie, neplánovane tu zriadili aj druhé odberné miesto

Niektorí potrebujú certifikát, keďže cestujú do „červených“ okresov, iní chcú vedieť, ako na tom zdravotne sú.

7. nov 2020 o 16:37 Marcela Ballová

LUČENEC. Záujem o dobrovoľné testovanie v Lučenci je značný. Pred odberným miestom, situovaným v kine Apollo, sú od rána dlhé rady. Do 12.00 hod. odtiaľ priebežne hlásili prostredníctvom webovej stránky odbernemiesta.sk zhruba 150 čakajúcich.

Pred kinom postávalo čoraz viac ľudí

Keďže v centre Novohradu je testovacím dňom len sobota 7. 11. tamojšia samospráva, v snahe vyjsť v ústrety čo najviac ľuďom, zriadila počas dňa ďalšie odberné miesto.

„Keďže už počas prvých štyroch hodín v kine Apollo otestovali veľa ľudí a ďalší netrpezlivo postávajú pred kinom, mesto Lučenec v spolupráci s armádou, políciou a hasičmi vytvorilo ďalšie odberné miesto. Nachádza sa v budove Mestského úradu v Lučenci na Novohradskej ulici č. 1 (vchod z parkoviska), informovala samospráva prostredníctvom sociálnej siete s tým, že ako prvých tu o 12.30 hod. otestovali mestských policajtov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spomínané odberné miesta sú otvorené len v sobotu 7. 11. do 20.00 hod.

Pre prácu aj pre päť minút

Ľudia zriadenie ďalšieho odberného miesta v Lučenci uvítali.

„Určite je to lepšie, aj keď neviem, či aj na dvoch miestach stihnú v Lučenci otestovať všetkých záujemcov. Predsa len, prišli aj ľudia z okolitých dedín a tie zrovna nie sú najmenšie. Ja som sa musel prísť otestovať, keďže pracujem v „červenom“ okrese. A určite je tu takých veľa. Podľa mňa to mali urobiť vo všetkých okresoch tak, ako minulý týždeň. Dve odberné miesta sú málo,“ povedal 32-ročný Kamil z Lučenca.

V dlhom rade pred kinom Apollo postávala aj Jozefína. „Ja potrebujem certifikát o testovaní kvôli piatim minútam. Idem si pre auto do Banskej Bystrice. Tam sa doveziem, prestúpim do ďalšieho auta a vrátim sa späť,“ povedala mladá Lučenčanka.

„Ja som si myslela, že sem prídu viac-menej takí, ktorí certifikát skutočne potrebujú, ale ako vidím, je tu veľmi veľa dôchodcov. Neverím, že všetci pocestujú do „červených okresov“. Podľa mňa chcú len vedieť ako na tom sú, čo sa týka ochorenia COVID-19,“ povedala Andrea z Lučenca. V rade stála vyše dve hodiny.

„Je to bordel, čo vám poviem. Mali to urobiť ako pred týždňom a nie takto. Jedno či dve odberné miesta na okresné mesto je nič. Bol som tu aj s kolegom. Ten sa išiel dať aj s rodinou otestovať do Fiľakova. Tam je vraj situácia o niečo lepšia,“ krútil hlavou 51-ročný Milan z Lučenca.

Cestu do Fiľakova neoľutoval

V susednom Fiľakove bola situácia skutočne pokojnejšia. O 13.00 hod. pred Mestskou tržnicou stálo v rade približne 40 ľudí. Evidencia prebiehala elektronicky na dvoch miestach.

Rovnako, ako minulý týždeň, aj teraz tu záujemcom o testovanie vydávali namiesto klasických šatňových lístkov vlastné z malých blokových tlačiarní.

Od ôsmej do 15.00 hod. tu otestovali 550 ľudí.

„Na webovej stránke som zaregistrovala, že vo Fiľakove čaká na odber oveľa menej ľudí, tak som sa radšej išla otestovať sem. Prebieha to tu plynule. Veľmi dobrá organizácia,“ povedala Lucia z Lučenca. V rade pred tržnicou stál aj Marek z Lučenca. „Neľutujem, že som sadol do auta a prišiel sem. V Lučenci je poriadny nátresk pred kinom aj pred mestským úradom.“

O 16.00 hod. hlásili z obidvoch odberných miest v Lučenci po 75 čakajúcich. V rovnakom čase čakalo na testovanie vo Fiľakove 60 ľudí.